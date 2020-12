Den republikanske senatoren Mitt Romney kalte i går Trumps taushet sjokkerende.

– Det er som om et russisk bombefly fikk fly uoppdaget over landet, sa Romney.

Han mente at den slags krever et svar.

Men Trump kan ha flere grunner til å vente med svaret, utover det at han fortsatt er opptatt med å få erklært valgresultatet ugyldig.

Tar uker å kartlegge

Dataangrepet er kanskje det mest omfattende i USAs historie.

Microsoft, Energidepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Handelsdepartementet er bare noen av flere tusen foretak og institusjoner som er rammet.

Microsoft og over 40 kunder av Microsoft over hele verden er blant ofrene for hackerangrepet som har pågått siden mars. Bildet er fra det franske hovedkvarteret i utkanten av Paris. Foto: Gerard Julien / AFP

Ifølge Politico er avdelingen med ansvaret for datasikkerhet i Departementet for innenlands sikkerhet «overveldet».

Bare i Energidepartementet tror de det vil ta «uker» å få oversikt over omfanget av angrepet.

Dette er noe langt alvorligere enn virus i en enkelt fil.

Det handler om programvare som brukes for å holde orden på servere og PC-er i bedrifter og institusjoner. Programvaren «Orion» fra firmaet SolarWinds oppdateres jevnlig på serverne, og gjennom en infisert oppdatering slapp hackerne inn.

Spionasje og tålmodighet

– Hackerne får tilbakemelding om når oppdateringen er installert. Da har de en fot innenfor og kan bevege seg i nettverket til den angrepne. De kan for eksempel installere program som overvåker brukernavn og passord, sier dataekspert Martin Gundersen i NRKbeta.

– Hvis formålet har vært spionasje, har hackerne ønsket å opptre veldig «stille». Det kan hende de har planlagt å være der i årevis uten å bli oppdaget.

Gundersen sier at hackere også kan ha mer aggressive, kortsiktige mål, der de sørger for å lekke informasjon av politiske eller kommersielle grunner. Det skjedde for eksempel med informasjon russiske hackere fant på servere til Det demokratiske partiet i 2016.

Martin Gundersen i NRKbeta sier det er uvanlig at hackere bruker informasjonen de finner til direkte angrep. Foto: NRK

Så langt er det lite som tyder på at de siste angrepene mot USA har hatt slike kortsiktige mål.

Det gjør det bare mer utfordrende å vite hvor en skal stanse granskingen av hackerspor.

Vet ikke hvem som står bak

President Trump er fullt klar over at svært mange i USA regner med at Russland står bak den siste hackingen.

Ifølge CNN mener eksperter på datasikkerhet at måten svakhetene i programvaren er utnyttet på peker mot hackergruppen APT29, som har forbindelser til russisk etterretning.

Men utenriksminister Mike Pompeo var alt annet en klar da han ble spurt av Breitbart News sist mandag.

– Jeg kan ikke si annet enn at Russland konsekvent har forsøkt å komme seg inn på amerikanske servere, sa Pompeo.

Men han la også til at «vi ser dette enda sterkere fra Det kinesiske kommunistpartiet og fra Nord-Korea».

Utenriksminister Mike Pompeo (t.v.) har vært sentral i forsøket på å overtale Nord-Korea til å kvitte seg med atomvåpnene. Forsøket har mislyktes. Her under et møte med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong Ho (t.h.) i Pyongyang 6.7.2018. Foto: Andrew Harnik / AP

En hel verktøykasse med straffetiltak

For øyeblikket er det viktigste å få oversikt og å stanse angrepet.

Hvis noen i regjeringen eller sentralt i administrasjonen antyder at Russland eller en annen stat står bak, må presidenten straks mene noe om passende sanksjoner.

Da finnes det flere muligheter:

Utvisning av antatte etterretningsoffiserer

Innreiseforbud for sentrale personer i angriperlandets etterretning

Beslaglegging av eiendom og/eller bankkonti

Tiltale mot enkeltpersoner involvert i hackingen

Alle de tre første straffetiltakene ble tatt i bruk mot Russland i desember 2016 av avtroppende president Obama.

Da hadde et samlet etterretningsmiljø konkludert med at Russland stod bak hackingen av serverne til Det demokratiske partiet.

I juli 2018 tok USAs justisdepartement så ut tiltale mot 12 navngitte russiske etterretningsoffiserer samme sak.

I 2015 etterlyste FBI seks andre russiske hackere med forbindelser til den militære etterretningen, GRU. De ble siktet for forsøk på innblanding i et valg i Frankrike, OL i 2014 og amerikansk næringsliv. Foto: AP

Trump kan overlate problemet til Biden

Da Trump møtte Putin i Helsingfors i juli 2018, sa han til media at «ingenting er bevist» når det gjaldt russisk innblanding i valget i 2016. Han stolte altså mer på Putin enn på 17 amerikanske etterretningsorganisasjoner.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, skriver i sin bok «Disloyal: A Memoir» at Trump rett og slett beundrer Putin.

Det skyldes hans evne til å «ta over et helt land og styre det som om det var hans private selskap, faktisk som Trump-organisasjonen».

Hjertelig stemning mellom President Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen i Helsingfors 16. juli 2018. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Det har egentlig aldri skjedd noe som tyder på at denne beundringen av Putin som sterk leder har avtatt.

Derfor er det lite sannsynlig at Trump vil benytte sine siste uker til å ta et oppgjør med Russland, selv om det skulle komme sterke indisier på at det er russisk etterretning som står bak.

Russland benekter innblanding

Den russiske ambassadøren i USA har avvist at Russland er innblandet.

– Hvordan kan jeg bevise at jeg er uskyldig hvis jeg ikke gjorde det? La oss sette oss sammen, la oss diskutere, sa ambassadør Anatolij Antonov tidligere denne uka.

Hvis det skulle være slik at Russland står bak, ville ambassadøren heller ikke ha innrømmet det.

Alle land med globale eller regionale stormaktsambisjoner driver med hacking. Det er like vanlig som annen spionasje. Men like vanlig er det å benekte eller ikke kommentere konkrete anklager.