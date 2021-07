Sammen med Jeff og broren Mike, skal 82 år gamle Wally Funk sitte på. Hun var en av de 13 kvinnene som deltok i «Mercury 13», et uoffisielt treningsprogram likt det de sju mennene i Nasas “Mercury seven” gjennomførte. Selv om flere av dem bestod, ble programmet aldri fullført. I tillegg har faren til nederlandske Oliver Daemen (18) betalt en ukjent sum for at sønnen skal bli den yngste i verdensrommet.