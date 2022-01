Romania er allerede inne i sin femte smittebølge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til nå er drøyt 40 prosent av rumenerne fullvaksinert. Kun seks andre europeiske land har lavere vaksinasjonsgrad. I motsatt ende av skalaen finner vi Portugal hvor rundt 90 prosent av befolkningen nå er fullvaksinert.

Den lave vaksinedekningen i landet skyldes blant annet lav tillit til myndighetene, desinformasjonskampanjer og dårlig infrastruktur i grisgrendte deler av landet, skriver Reuters.

Landet har også solgt eller donert bort nær 6 millioner vaksinedoser, skriver Euractiv.

Av EU-landene er det bare Bulgaria som har lavere vaksinasjonsgrad med 28 prosent fullvaksinert befolkning.

Enorm fjerde bølge

I oktober i fjor var situasjonen derimot en helt annen i Romania. Landet gikk i stor fart inn i sin fjerde smittebølge og helsevesenet ble så presset at pasienter måtte sendes til Ungarn for behandling.

De første 10 dagene av oktober døde en rumener hvert sjette minutt som følge av covid-19. Da den fjerde bølgen nådde toppen tidlig i november hadde 11.000 mennesker dødd. Siden pandemien startet er nær 60.000 døde av en befolkning på rundt 20 millioner.

På et tidspunkt i høst hadde Romania de høyeste dødstallene i verden per innbygger.

Siden 19. desember har Romania vært det eneste landet med karantenefritak i Europa. Foto: ECDC

Så stupte plutselig smittetallene, og Romania ble som eneste europeiske land fra midten av desember oransje på ECDCs smittekart.

Dermed slipper rumenske statsborgere, uavhengig av vaksinestatus, innreisekarantene når de reiser til Norge og andre europeiske land.

– Noen land, som Romania og Latvia, hadde en enorm smittebølge i november. Det kan være at smittespredningen i de landene nå bremses av at mange har fersk immunitet. Så får vi se de nærmeste ukene om dette er nok til å forsinke omikronbølgen.

Den femte bølgen er i gang

Kurvene tyder derimot på at pausen i smitteutviklingen er over for denne gang. Tallet på daglige smittede tredoblet seg fra den siste uken i 2021 til den første i 2022, iflkge Reuters.

– Vi har åpenbart allerede begynt på den femte bølgen. Før hadde vi noen hundre tilfeller om dagen, men nå er det flere tusen, sier helseminister Akexandru Rafila til tv-kanalen Antena3.

Rumenske myndigheter forventer at den langt mer smittsomme omikronvarianten vil være dominerende i landet innen midten av januar.

Adriana Pistol som leder det rumenske folkehelseinstituttet anslår at de da vil få 25.000 daglige smittede og en økning på 20 prosent i innleggelsestallene.

Etter en liten pause i desember, er smittetallene i Romania på full fart oppover igjen. Foto: Ourworldindata

For øyeblikket er smittetallene i landet på høyde med det de var da forrige smittebølge var på hell i november, skriver Euronews.

Protester mot vaksinesertifikat

Rumenske myndigheter har innført påbud om bruk av munnbind på offentlig sted utendørs og innendørs. Det er krav om vaksinepass, gjennomgått sykdom eller en fersk negativ koronatest for å få tilgang til spisesteder, treningssentre og kulturtilbud, ifølge UDs landsider.

Et forslag om å utvide bruken av koronasertifikatet til også å gjelde arbeidsplassen førte før jul til kraftige protester i landet, skriver EUobserver.

I hovedstaden Bucuresti forsøkte en gruppe aktivister fra ytre-høyre å storme nasjonalforsamlingen. Demonstrasjonen ble arrangert av det nasjonalistiske partiet Alliansen for rumensk enhet.