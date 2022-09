Rom for samarbeid: To russere og en amerikaner skal til ISS

I dag kl. 15.54 norsk tid tar tre astronauter av fra kosmodromen i Baikonur i Kasakhstan.

Oppskytningen kan du følge her.

Amerikanske Frank Rubio skal sitte i raketten sammen med russiske Sergei Prokopiev og Dmitrij Petelin.

Med det blir Rubio den første amerikaneren som drar til ISS siden Putin startet krigen i Ukraina 24. februar i år.

– Dette er et utrolig viktig oppdrag. Samarbeidet med Roskosmos (den russiske romfartsetaten, red.) er godt. Jeg har blitt gode venner med mine russiske kollegaer, sa Rubio til Newsweek for et par uker siden

Etter en tur på tre timer vil trioen ankomme ISS rundt kl. 19 norsk tid.

Sojus MS22-raketten transporteres til oppskytningsplattformen i Baikonur. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Russland trekker seg ut

De tre romfarerne skal bemanne romstasjonen i seks måneder. De er etter alt og dømme blant de siste som vil få muligheten til å besøke ISS.

– Jeg tror det er viktig at når det er høye spenninger andre steder, så fortsetter vi å samarbeide innen romfart. Det er en form for diplomati og partnerskap at vi kan finne felles interesser og utrette store ting sammen, sa Rubio om turen.

Etter at president Vladimir Putin startet krigen i Ukraina har forholdet til USA og Vesten vært katastrofalt dårlig, og mange fryktet at det ville få konsekvenser for romfartssamarbeidet.

Russland kunngjorde i slutten av juli at de vil trekke seg ut av stasjonen fra 2024. De vil fokusere på å bygge sin egen stasjon.

Sergei Prokopiev og Frank Rubio tester ut romdraktene sine før ferden til ISS onsdag 21. september. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Slutten på 26 år med samarbeid

Den internasjonale romstasjonen ISS ble satt i drift i 1998. Stasjonen veier nå totalt 444 tonn, og befinner seg 400 kilometer over jordens overflate. Foto: HANDOUT / AFP

Russlands tilbaketrekking fra ISS vil være slutten på et 26 år gammelt samarbeidsprosjekt mellom fem forskjellige romfartsetater:

Nasa (USA).

Roskosmos (Russland).

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA (Europa, deriblant Norge).

Den japanske romforskningsorganisasjonen JAXA.

Den canadiske romfartsorganisasjonen CSA.

Siden 1998 har den 109 meter brede romfarkosten tatt imot mer enn 250 astronauter fra 20 forskjellige land.

Baikonur kosmodrom er verdens største og eldste fungerende rakettoppskytingsbase. Basen er under russisk kontroll, selv om den ligger i Kasakhstan.

Space X sender fire nye astronauter i oktober

Rubio, Prokopiev og Petelin vil få selskap av fire ytterligere astronauter allerede neste måned.

Blant disse fire er to amerikanske Nasa-astronauter, en japansk astronaut, og en russisk kosmonaut, Anna Kikina.

Kikina er Russlands eneste aktive kvinnelige kosmonaut. Hun blir den femte kvinnen fra Russland og den tidligere Sovjetunionen til å besøke ISS.

Gruppen vil ta turen til ISS om bord på en Crew Dragon-rakett fra Space X tidlig i oktober. Da vil oppskytningen finne sted i Cape Canaveral i Florida.