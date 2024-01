«Sammen vinner vi, sammen er vi sterkere.»

Den norske kvinnen knytter neven og smiler til kameraet.

Slik starter videoen den israelske hæren (IDF) har postet på sosiale medier.

Kvinnen, som er i 20-årene, har på israelsk uniform og bærer på et gevær.

Hun er en av flere nordmenn som kjemper for Israel.

Videoen viser soldater fra ulike land, som på ulike morsmål viser sin støtte til IDF og deres krig mot Hamas.

Videoen ble først delt på flere kontoer knyttet til den israelske hæren i starten av desember.

Forrige uken fant den også veien til norske brukere, og har blitt delt av flere på både Instagram og TikTok.

Under i kommentarfeltene er det flere som ønsker at den kvinnelige soldaten skal etterforskes i Norge.

NRK har tatt kontakt med IDF og den kvinnelige soldaten, de ønsker ikke å kommentere videoen eller reaksjonene de har fått i etterkant av at videoen ble kjent i Norge.

IDF Hva sier uniformen hennes? NRK har snakket med to kilder om videoen, blant annet Tormod Heier og en kilde som kjenner godt til den israelske hæren. Personen som kjenner godt til den israelske hæren sier at den kvinnelige soldaten, basert på uniform, pins og medaljer er befal i den israelske hæren. Ifølge samme person er et av våpenskjoldene som vises i videoen, knyttet til Kfir-brigaden, som har samme funksjon som det norske Heimevernet. IDF Kfir-brigaden Ifølge en artikkel fra Times of Israel skal brigaden delta i kamphandlinger inne i Gaza. Dette skal ikke gjelde kvinnelige medlemmer av brigaden. NRK har heller ikke lykkes i å få bekreftet dette fra den norske kvinnen selv. IDF Hvilken rolle har hun? IDF har ikke ønsket å bekrefte eller besvare spørsmål om den kvinnelige soldatens rolle i den pågående konflikten. Kfir-brigaden skal til vanlig være utplassert på Vestbredden og har tidligere vært i Gaza frem til 2005, da området var under aktiv israelsk okkupasjon.

– Vet hva de er med på, sier utenrikspolitisk talsperson i Rødt, Stine Westrum, om nordmenn som kjemper for Israel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rødt: – Vet hva de er med på

I dag startet høringene i Haag, etter at Sør-Afrikas myndigheter klaget Israel inn for folkemord.

Utenrikspolitisk talsperson i Rødt, Stine Westrum, er en av dem som ønsker at nordmenn som deltar i strid på vegne av Israel skal etterforskes av norske myndigheter.

– Jeg tenker at når Israels krigsforbrytelser er så godt dokumentert, vet de godt hva de er med på, sier Westrum til NRK.

Både Amnesty og FN har anklaget Israel for krigsforbrytelser.

Rett før nyttår klaget også Sør-Afrika Israel inn for folkemord.

Slik svarer IDF til anklagelser om krigsforbrytelser:

Vårt arbeid i Gaza er et svar på Hamas sine barbariske angrep. Vårt mål er å fjerne fjerne Hamas sine militære og administrative evner. Dette er i sterk kontrast til Hamas sine tilsiktede angrep på sivile. IDF følger internasjonal lov og tar alle mulige forholdsregler for å redusere sivile tap. - IDF

Rødt er ikke det eneste partiet som mener Israel kan ha begått krigsforbrytelser i krigen mot Hamas i Gaza.

Allerede i oktober la SV fram et forslag i Stortinget om at Norge skulle stå i spissen for en internasjonal etterforskning av mulige krigsforbrytelser som kan ha funnet sted på begge sider av konflikten.

Utenrikspolitisk talsperson i Rødt sier videre at de som kommer tilbake til Norge må derfor etterforskes av norsk politi.

– Bør det være forbudt for norske statsborgere å delta i strid for andre stater?

– Nei. I så fall ville det vært forbudt å verve seg frivillig til å slåss for Finland slik Max Manus gjorde, eller for Ukraina, sier hun.

– Det spesielle her er krigsforbrytelsene og forbrytelsene mot menneskeheten som Israel gjør seg skyldig i, hevder Westrum.

Per-Willy Amundsen er ikke enig i at nordmenn som har tjenestegjort for IDF skal etterforskes når de kommer hjem til Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp: – Bør få medalje

Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsmann i Frp, er blant dem som mener Rødt og SV bommer grovt når de etterlyser etterforskning av nordmenn som har kjempet for IDF.

– Nordmenn som kjemper for IDF bør få medalje for sin innsats, sier Amundsen.

Han mener at Rødt forsøker å gå etter mennesker de ikke liker.

– At modige soldater som risikerer sine liv i kampen mot terror, skal etterforskes uten at det foreligger en spesifikk mistanke om lovbrudd, er verken i henhold til loven eller våre demokratiske spilleregler, det er i så fall en rettsstridig forfølgelse, sier han.

Blir sammenlignet med IS-krigere

I kommentarfeltene under vidoen som viser IDF-soldater skriver flere at de ønsker at den kvinnelige soldaten skal straffeforfølges. Noen trekker også paralleler til nordmenn som har kjempet for Den islamske staten (IS).

Det reagerer styreleder i Det Mosaiske Trossamfund, Ronen Bahar, sterkt på.

Det er feil å sammenligne nordmenn som kjemper for Israel og de som kjempet for IS, sier styreleder i Det Mosaiske Trossamfund, Ronen Bahar. Foto: Det Mosaiske Trossamfund

– Å sammenligne nordmenn som kjemper med Israel mot Hamas med norske IS-krigere er helt feil, sier han.

Bahar er i kontakt med familien til den kvinnelige soldaten og sier at den norsk-israelske soldaten som er med i videoen valgte å flytte til Israel for flere år siden, og har som de fleste israelere avtjent sin verneplikt.

– Det er viktig å presisere at det ikke er ulovlig for de med dobbelt statsborgerskap å avtjene militærtjeneste i sitt andre hjemland, sier han.

– Ikke ulovlig for nordmenn å kjempe for andre stater, sier Tone Lill Solstad, leder for seksjonen for internasjonale forbrytelser ved Kripos. Foto: Kripos

– Ikke ulovlig

Kripos har tidligere informert om at det ikke er ulovlig for norske statsborgere å kjempe på vegne av andre stater, som for eksempel Israel.

Til spørsmål om Kripos mener det er problematisk at nordmenn kjemper for Israel svarte Tone Lill Solstad, leder for seksjonen for internasjonale forbrytelser ved Kripos slikt:

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på om det er problematisk, men man kan sette seg selv i en situasjon der man begår krigsforbrytelser. Det åpner opp for straffeforfølgelse enten i Norge eller andre land, sier hun.

Blir truet i kommentarfelt

I kommentarfeltene under innleggene av den kvinnelige soldaten har folk skrevet personlig informasjon om soldaten og hennes familie.

Blant annet hennes fulle navn og adresse.

Styrelederen i Det Mosaiske Trossamfund forteller at det har ført til at familien den siste tiden har mottatt trusler.

– Helt siden videoen ble kjent i Norge har medlemmer av familien blitt terrorisert i en bølge av hat, forteller han til NRK.

– Det er grusomt, de har stått i et mareritt den siste tiden. Det foregår en demonisering og forfølgelse av en hel norskisraelsk familie, sier han.

Styreleder i Det Mosaiske Trossamfund, Ronen Bahar sier at de er i tett kontakt med familien til den norske kvinnen, som ikke ønsker å kommentere saken. Foto: Heiko Junge / NTB

Ønsker debatt om fremmedkrigere

NRK har snakket med personen bak en av kontoene som har delt videoen.

Den har blitt sett av mer enn 200.000 mennesker, og fått mer enn 2000 kommentarer.

Vi spurte vedkommende om hvorfor hun har delt videoen, og om hun er bevisst på at hun setter den kvinnelige soldatens familie i fare ved å ikke fjerne personlig informasjon som kommer frem i kommentarfeltet under innlegget.

Kvinnen bak kontoen som har delt videoen sier til NRK at målet med å dele videoen, var å skape debatt rundt norske fremmedkrigere.

– Det er en viktig debatt av flere grunner. Vårt fokus er ikke på henne, men på det hun gjør og det hun representerer.

I innlegget stiller kontoen spørsmål om det muligens er behov for en ny debatt om deltagelse i andre staters krig for norske borgere.

På spørsmål om hva hun tenker om at familien til kvinnen nå mottar trusler, sier hun at det ikke er greit, og at hun følger med kommentarfeltet under innlegget.

– Det står personlig informasjon i kommentarfeltet om soldaten og familien hennes. Er det ikke ditt ansvar å fjerne informasjon som kan sette familien hennes i en farlig situasjon?

– Jeg har ansvar for å slette kommentarer med personlig informasjon, og har gjort det etter beste evne. Dessverre er TikTok sitt kommentarfelt meget kronglete, så man ser ikke alltid alle kommentarene.

Hun har forståelse for at det må være en uhyggelig opplevelse for familien til kvinnen.

– Det er totalt ugreit. Ingen skal måtte få trusler på grunn av delingen av denne videoen. Jeg la eksplisitt til en tekst om at jeg ikke legger ut navnet på personen akkurat fordi jeg ikke ønsket dette, sier hun.

– Dette her handler til syvende og sist om Israels krigsforbrytelser og at nordmenn kan potensielt ha deltatt i dette.

Dette avgjør om det er krigsforbrytelse Foto: Generaladvokatembetet Ekspander/minimer faktaboks Generaladvokat Sigrid Redse Johansen har tidligere forklart at en krigsforbrytelse er grove brudd på beskyttelses- og krigføringsreglene som gjelder i væpnet konflikt. I Norge har man innarbeidet vedtektene til den internasjonale straffedomstolen i norsk straffelov. – Det er straffefritt å reise til en annen stat å delta for dem, så lenge man følger krigføringsreglene selvfølgelig, sier generaladvokaten. Man skiller på hvem som er beskyttet og hvem som ikke er beskyttet. – Det er ikke avhengig av nasjonalitet, sivile er sivile. Det betyr at det kan være en krigsforbrytelse hvis det er et angrep som er rettet mot sivile, eller hvis det er overdreven skade på sivilbefolkningen. I utgangspunktet vill det ikke endre krigsforbrytelsen karakter hvilke nasjonalitet disse har, sier generaladvokaten.

– Krigsforbrytelser fra Hamas hver dag

Ronen Bahar sier at det er ulike meninger blant norske jøder om temaet, og påpeker at han derfor snakker som privatperson når det gjelder anklager om israelske krigsforbrytelser.

Han er ikke enig i bruken av ordet «krigsforbrytelser» om Israels krigføring i Gaza.

– Jeg ser med stor bekymring at begrepet «krigsforbrytelser» blir brukt som en selvfølge i omtale av Israels krigføring mot Hamas. Det utelates eller nedtones ofte at krigen i Gaza er et resultat av det verste terrorangrepet i Israels historie, og den verste nedslaktingen av jøder på en dag siden holocaust, sier Bahar.

Han sikter til at den militære fløyen av Hamas 7. oktober startet en serie angrep mot mål i Israel. Over 1200 mennesker ble drept.

Bahar mener at mange bruker begrepet krigsforbrytelser uten at det legger frem bevis på at det begås fra den israelske siden.

– Disse anklagene må først fremlegges også etterforskes, sier Bahar.

– Skulle det ved gransking fremkomme brudd på krigens rett fra Israels side vil det i så fall være knyttet til enkelthendelser og eventuell enkelte enheter i IDF, sier han.

Styrelederen sier man ogås at man ser klare og åpenbare krigsforbrytelser fra Hamas hver eneste dag.

– Raketter blir sendt primært mot sivile mål, krigføringen kommer fra skoler, sykehus og barnehager. Det holdes også sivile gisler som i snart tre måneder ikke har fått besøk av Røde Kors eller andre internasjonale aktører, sier han.