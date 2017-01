Røde Kors: – Kameler dør av tørst i Somalia

Russland, Tyrkia og Iran skal overvåke våpenhvile i Syria – men syrerne selv er skeptisk

ASTANA (NRK): –Det er en sjanse for at vi skal klare å få til fred, og det må vi nå jobbe for. Det sier FNs spesialutsending til Syria Staffan de Mistura til NRK, etter at det til slutt ble enighet om et sluttkommunike etter fredsforhandlingene for Syria i Kasakhstan.