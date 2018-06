– Vi ser veldig konkret at sanksjonene rammer våre prosjekter, og at de rammer befolkningen. Medisinsk utstyr som ble sendt fra Norge for over et halvt år siden har man jobbet intenst for å få inn, og det ankom først for tre dager siden, forteller president i Norges Røde Kors, Robert Mood til NRK.

FØRSTE REIS: President i Norges Røde Kors, Robert Mood, valgte seg Nord-Korea som første land å besøke Foto: Norges Røde Kors

Han er nettopp kommet ut fra Nord-Korea etter et tre dagers besøk i det isolerte landet.

Mood opplevde at helseklinikker på landsbygda har stor mangel på medisiner, der apotekhyllene nærmest står tomme. Leger fortalte ham at medisinmangelen er helt vanlig.

Det er fordi rederier frykter å havne på FNs liste over selskaper som bryter sanksjonene, at transporten tar så lang tid.

FØRSTEHJELP: Ungdommer får opplæring i førstehjelp Foto: Norges Røde-Kors

Drivhus rammes

Dessuten blir utstyr, til helsesøstre og andre, stanset i tollen ut av Kina, på grunn av metallet de er laget av.

– Færre drivhus blir bygget fordi aluminium og andre byggematerialer rammes av sanksjonene, sier Mood, som var på sin første utenlandsreise som president for Norges Røde Kors.

MANGEL: Det er stor mangel på medisiner i Nord-Korea, forteller lokale leger Foto: Norges Røde Kors

Nordkoreanerne forklarte ham at de mener det er tre grunner til at det står dårlig til med landet:

Kommunismens fall, mer ekstremvær, og FN-sanksjonene.

– Disse tre grunnene til sammen gjør at langt flere trenger nødhjelp. Det gjelder nå ti av landets 26 millioner mennesker, forteller Mood.

Ifølge Norges Røde Kors er det vanskeligere enn det har vært på mange år, å få inn nødhjelp til Nord-Korea.

TOMT: Nord-Korea mangler medisiner Foto: Norges Røde Kors

Optimisme

Han er likevel fornøyd med at hjelpen omsider når den nordkoreanske befolkningen.

– Det er morsomt å se at det når helt fram. Nå er rent vann fra kildene oppi åsen ført i rør, og folk viste stolt fram krana inni huset hvor det kom rent vann ut. Og så er det bygget mange drivhus over tid, hvor det er tomater og agurker og mat som kommer befolkningen til gode, sier Mood.

TOMATER: Nordkoreanske tomater fra et drivhus levert av Norges Røde Kors Foto: Norges Røde Kors

Landets leder, Kim Jong-un, har lovet folket at økonomien skal prioriteres.

Mood opplever at optimismen råder i kjølvannet av den politiske utviklingen på Koreahalvøya.

– Nordkoreanerne vi møtte var godt klar over at det har vært et toppmøte. De var enda mer opptatt av at Nord-Koreas Røde Kors og Sør-Koreas Røde Kors snakker sammen, og har en pågående dialog. De ser den situasjonen vi er i nå som et vendepunkt, og er forsiktig optimistiske for fremtiden.