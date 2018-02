Røde Kors får besøke fanger i Jemens nest største by

– Dette er et viktig gjennombrudd, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, til NRK.

Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hundrevis av familier i Jemen kan nå få vite hvordan det går med familiemedlemmer som er internert av de krigførende partene.

Apeland forteller videre at det er svært liten tillit mellom partene i konflikten i Jemen, og derfor svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å arbeide.

– Det har vært en pågående dialog med de krigførende partene hele veien for at det internasjonale Røde Kors skal få anledning til å besøke de internerte. Nå endelig etter tre år får vi anledning til det også i Aden, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Separatister som støttes av De forente arabiske emirater gikk i slutten av januar til angrep på regjeringsstyrker i Aden. Foto: FAWAZ SALMAN / Reuters

Ser lysglimt

Det har vært kraftige kamper i havnebyen Aden i Jemen den siste tiden. Innbyggerne opplevde flere blodige dager etter at separatister gikk til kamp mot regjeringsstyrker i byen i slutten av januar.

ICRC opplyste at minst 38 personer ble drept og 222 såret i løpet av de tre dagene. Det ble brukt både tungt artilleri og stridsvogner under slaget, og mange boliger er nå fulle av kulehull.

Kamphandlingene kommer på toppen av den humanitære katastrofen som er i Jemen.

– For dem som er internerte så er situasjonen sannsynligvis enda verre enn for mange andre. Det aller viktigste er likevel at vi får anledning til å komme og besøke dem. Sånn at vi kan få oversikt over helsesituasjon og overbringe hilsener til familiene deres, sier Apeland.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hundrevis av familier i Jemen har oppsøkt Røde Kors-komiteen over flere år, bekymret over hvordan det går med sine nærmeste som har blitt internert under konflikten. Mange vet ikke om de savnede er i live eller døde. Her holder en gruppe mennesker en protestaksjon utenfor Røde Kors-kontoret i hovedstaden Saana i juli i fjor, der de krever at regjeringsstyrker slipper fanger fri. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Han og Røde Kors er oppmuntret av både dette besøket og lignende besøk de siste månedene, hos begge parter i konflikten, som til nå har vært utenfor rekkevidde for Røde Kors-komiteen. Totalt gjennomførte Røde Kors 11 000 besøk til internerte i Jemen i 2017.

Apeland vil ikke gå inn i detalj på hvordan forholdene er i interneringsleirene i Jemen.

– Dette tar vi opp med dem som er ansvarlig for leirene, sier han.

– Verdens verste sted akkurat nå

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt i Jemen etter at Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne for tre år siden.

FN har lenge betegnet Jemen som verdens største humanitære krise. 22 millioner mennesker er avhengige av matvarehjelp utenfra for å overleve, og åtte millioner av dem lever på randen av hungersnød.

– Jemen er antageligvis det verste stedet på jord akkurat nå, sier Apeland og fortsetter:

– 80 prosent av befolkningen er fullstendig avhengig av nødhjelp. To millioner barn er akutt underernærte og over en million mennesker har fått kolera. Samfunnet er i ferd med å bryte helt sammen. Mer enn halvparten av institusjonene i landet er ødelagt og vi ser at vann og sanitæranlegg ødelegges.