Røde halvmåne om angrepene på Gazastripen: Israel respekterer ikke Genèvekonvensjonen

– Det vi trenger først og fremst beskyttelse, ettersom IDF (Den israelske hæren, journ.anm.) angriper sivile mål uten varsling, sier Bashar Murad til NRK.

Han er leder for palestinske Røde Halvmåne. Siden Hamas angrep israelsk territorium 7. oktober har det vært krig på Gazastripen.

Israel har innført en blokade og angriper fra luften, etter Hamas sitt terrorangrep inne i Israel. I dette angrepet ble mer enn 1400 mennesker drept, ifølge israelske myndigheter.

Over 7000 mennesker har mistet livet på begge sider av konflikten. Nesten 5000 av dem på Gaza, ifølge Hamas' helsedepartement.

Bashar Murad er leder for palestinske Røde Halvmåne. Foto: Bashar Murad

Røde halvmåne har mistet ambulansepersonell og sju ambulansebiler i israelske angrep, ifølge lederen. Flere andre ambulanser skal også ha blitt truffet, men er fortsatt i drift.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har dokumentert over 136 angrep mot helsevesenet i palestinsk territorium. 59 av dem på Gaza.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten meldte søndag at 29 av deres ansatte, halvparten av dem lærere, er drept i israelske luftangrep.

– IDF respekterer ikke Genèvekonvensjonen, mener Murad.

Legen Mohammed Al-Naklah har flyttet inn på sykehuset i Gaza. Hele tiden kommer det inn skadde palestinere, mange av dem barn. Mohammed har ikke møtt familien sin på flere dager, fordi hans jobb er livsnødvendig inne på sykehuset. NRKs frilansteam har vært med den erfarne legen i ett døgn, som viser en kaotisk hverdag for de over 2 millioner menneskene som er sperret inne i Gaza. Du trenger javascript for å se video. Legen Mohammed Al-Naklah har flyttet inn på sykehuset i Gaza. Hele tiden kommer det inn skadde palestinere, mange av dem barn. Mohammed har ikke møtt familien sin på flere dager, fordi hans jobb er livsnødvendig inne på sykehuset. NRKs frilansteam har vært med den erfarne legen i ett døgn, som viser en kaotisk hverdag for de over 2 millioner menneskene som er sperret inne i Gaza.

På spørsmål fra NRK om Murads påstander, skriver IDF følgende i en uttalelse til NRK:

– Som svar på Hamas' barbariske angrep, jobber IDF for å med makt destruere Hamas' militære og administrative evner, skriver IDF.

– I sterk kontrast med Hamas' målrettede angrep på israelske menn, kvinner og barn, følger IDF folkeretten og tar nødvendige forholdsregler for å beskytte sivile, skriver de videre.

– En dråpe i havet

Før krigen kom det normalt 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke behovene til innbyggerne på Gazastripen.

Først på lørdag fikk en lastebilkonvoi slippe inn med nødhjelp til den hardt rammede sivilbefolkningen. Lørdag slapp 20 lastebiler inn.

Søndag skal 17 lastebiler med nødhjelp ha krysset grensa. Blant dem skal det ha vært lastebiler med drivstoff, men det har vært motstridene opplysninger om de faktisk kom frem. Ytterligere 14 lastebiler ble sluppet inn søndag kveld, ifølge FN.

Men det er ikke i nærheten av hva som trengs, ifølge Murad.

– Det er en dråpe i havet. Det dekker ikke behovet som folk i Gaza trenger. Behovet er enormt her, sier Murad til NRK.

Medlemmer av egyptiske Røde halvmåne koordinerer nødhjelp til Gazastripen. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Bekymret for vanntilførselen

Ifølge Murad har Gaza nå fått noe medisinsk materiale, drikkevann, hermetikkbokser og tørrmat gjennom lastebilkonvoiene.

Tørrmaten kan ifølge Murad ikke brukes, fordi vannmangelen og mangelen på gass til matlaging gjør den umulig å tilberede.

– Etter at Israel kuttet strømmen, så har vannpumpene stoppet. En person på Gaza har tilgang til kun tre liter vann. Det er ikke nok til personlige hygiene. For en voksen person er det ikke nok for å drikke, sier Murad.

Han er også redd for at vannkvaliteten på vannet sivilbefolkningen har tilgang til, er så dårlig at den kan gjøre folk syke.

Ifølge Murad mangler sykehusene bandasjer, væske til bruk i operasjoner, og annet nødvendig utstyr til å behandle de skadde.

– De skadde blir ikke behandlet på riktig måte akkurat nå.

Flere sykehus er i ferd med å bryte sammen, skriver blant annet Ap. Sykehuset Al Ahli Arab ble dessuten tidligere denne uka angrepet. Ingen har påtatt seg ansvaret for eksplosjonen.

Flere hjelpeorganisasjoner har også advart mot en humanitær katastrofe på Gazastripen.