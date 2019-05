De EU-skeptiske og innvandringsfiendtlige Sannfinnene blir holdt utenfor regjeringen, selv om meningsmålinger nå viser at de er Finlands største parti.

– Vi skal klare å finne en felles situasjonsbeskrivelse.

Dette var den kryptiske beskjeden fra de finske sosialdemokratenes leder Antti Rinne da han onsdag ettermiddag gikk inn til forhandlinger om en regjeringsplattform, i det ærverdige Stenderhuset i den finske hovedstaden Helsingfors.

Tidligere på dagen ble det klart at Finland nå etter alt å dømme får en rødgrønn regjering der foruten Sosialdemokratene Senterpartiet, De grønne, Vänsterpartiet og Svenska folkepartiet er med. Til sammen har disse støtte fra 116 av de 200 representantene i den finske Riksdagen.

Sosialdemokraten Antti Rinne er nå i gang med å forme en rødgrønn regjering i Finland Foto: Morten Jentoft

Sannfinnene nå det største partiet

Det har vært knyttet stor spenning til hva som kommer til å skje i Finland etter at det populistiske og sterkt innvandringskritiske partiet Sannfinnene fikk nest mest stemmer i Riksdagsvalget 14. april.

En meningsmåling som ble offentliggjort i avisen Helsingin Sanomat denne uken viste at Sannfinnene under sin leder Jussi Halla-Aho nå er det største partiet i Finland, nesten to prosent større enn Sosialdemokratene og Antti Rinne.

– Jeg tror at sonderingene de siste ukene bare var et spill for galleriet, sa Halla-Aho til finsk presse etter at det ble klart at partiet ikke får plass i en ny finsk regjering.

Det finske Senterpartiet, som har dominert finsk politikk i hele etterkrigstiden, gjorde et svært dårlig valg. De er på meningsmålingene nå bare Finlands femte største parti. Partiet har fått mye kritikk etter at de valgte å la regjeringen de ledet avgå en måned før selve valget.

Finlands avtroppende statsminister og leder for Senterpartiet Juha Sipilä har måttet tåle en kraftig tilbakegang for partiet den siste tiden Foto: Ints Kalnins / Reuters

Nei til «spontane asylsøkere»

– Vi mener at Finland ikke bør ta imot spontane asylsøkere og flyktninger i det hele tatt, sa Jussi Halla-Aho i et intervju med NRK i forbindelse med valgkampen.

Det er neppe tvil om at det særlig er Sannfinnenes restriktive flyktningpolitikk i tillegg til EU-skepsis som har brakt partiet tilbake i sentrum for finsk politikk, selv om de altså ikke kommer inn i regjeringen i denne omgang.

– Jeg mener at den politiske integrasjonen i EU har gått altfor langt sier Halla-Aho til NRK, selv om han også ser på EU som et redskap for å hindre ulovlig innvandring til Europa.

– Ønsker Sannfinnene å forlate EU helt?

–Vi mener at det å forlate EU i dag ikke er et realistisk alternativ, fordi et stort flertall av finnene er positiv til Unionen sier Halla-Aho, som den siste perioden har sittet i EU-parlamentet.

Jussi Halla-Aho har brakt Sannfinnene tilbake til toppen i finsk politikk Foto: Gunnar Bratthammer

De grønne får makt

De grønne har lenge vært en maktfaktor i finsk politikk, og fikk 11,5 prosent av stemmene ved valget 14. april. I hovedstaden Helsingfors stemte nesten hver fjerde velger på de grønne, og gjorde partiet til det største i byen.

De grønnes leder Pekka Haavisto var en av vinnerne i parlamentsvalget i Finland 14. april Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Lederen for De grønne, Pekka Haavisto, som mange har pekt på som en mulig utenriksminister i en rødgrønn regjeringer, sier til NRK at han vil prioritere fortsatt aktiv samarbeid innenfor EU, selv om han også mener at Norden bør spille en mer aktiv rolle som spydspiss for å få til et grønnskifte.

– Det er interessant at ikke-EU-landet Norge er det land som er kommet lengst når det gjelder å gjør elbilen attraktiv sier Haavisto.

Han får en tøff oppgave når han nå skal forhandle om regjeringsgrunnlaget med Senterpartiet, som tradisjonelt har representert de mektige skogeier-interessene i Finland.

– Vi bør nå satse mer på å bevare enn å øke uttaket av skog sier Haavisto til NRK.

Det er ventet at regjeringsforhandlingene i Finland kommer til å vare noen uker, men at Antti Rinne vil forsøke å få på plass en plattform og en fungerende regjering i god tid før Finland 1. juli overtar som EUs formannskapsland.