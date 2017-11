Robert Mugabe i husarrest

Det melder BBC i en hastemelding.

– Kuppet var ikke veldig uventet etter at hærsjefen gikk ut sa at han ikke ville finne seg i at frigjøringskrigens helter ble satt til side. Det som også er i bakteppet er en betydelig grad av maktkamp i regjeringspartiet som først og fremst involverer presidentfrue Grace Mugabe og folk som kommer fra andre kretser i partiet enn henne, sier professor i medievitenskap Helge Rønning, som kjenner Zimbabwe godt, til NRK.

Zuma sender delegasjon

Sør-Afrikas president Jacob Zuma sender nå en delegasjon til Zimbabwe for å finne ut hva som har skjedd og for å møte president Robert Mugabe. Zuma sier han håper ting ikke utvikler seg og at grunnloven og folket i Zimbabwe respekteres. Du trenger javascript for å se video. Sør-Afrikas president Jacob Zuma sender nå en delegasjon til Zimbabwe for å finne ut hva som har skjedd og for å møte president Robert Mugabe. Zuma sier han håper ting ikke utvikler seg og at grunnloven og folket i Zimbabwe respekteres.

Zimbabwes førstedame Grace Mugabe har forlatt landet og reist til Namibia, melder Sky News. Meldingene er ikke bekreftet på offisielt hold.

Kampen om makten i Zimbabwe har stått mellom Grace Mugabe og den tidligere visepresidenten Emmerson Mnagngawa som ble avsatt for kort tid siden.

Grace Mugabe har vært president Robert Mugabes foretrukne kandidat til å etterfølge ham som president, men det har det vært stor motstand mot både innad og utenfor Mugabes regjeringsparti ZANU-PF.

Grace Mugabe skal ha flyktet til Namibia etter at militæret overtok makten

– Slutten på en æra

Rønning sier det kan virke som om militæret har grepet inn for å stoppe denne maktkampen.

Det har ikke kommet opplysninger om hvor president Robert Mugabe oppholder seg utover at han er i militærets varetekt i det som kalles en fredelig maktovertakelse. Det har også blitt opplyst at Grace Mugabe er sammen med sin mann i varetekt.

Professor Anne Hellum ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som også kjenner Zimbabwe godt, er enig i at kuppet ikke kommer uventet:

– Dette har bygget seg opp over mange år. Grace Mugabe har tiltatt seg mer og mer makt og mer og mer ressurser. Det har gjort at det har gått mer og mer i retning av et familiedynasti, sier Hellum.

Alex Magaisa er en fremtredende kommentator på Zimbabwe. På sin egen blogg skriver han:

– Det er ingen tvil om at dette er slutten på en era. Mugabe har regjert i 37 år og militæret har holdt ham ved makten slik at deres tilårskomne statsleder skulle få en verdig avslutning på sitt styre. Det kommer til å skje innen kort tid.

Se NRKs sending om situasjonen i Zimbabwe Du trenger javascript for å se video. Se NRKs sending om situasjonen i Zimbabwe

– Hadde kommet i en situasjon som ikke var å leve med

Rønning sier Grace Mugabe og kretsen rundt henne med kuppet har mistet mye av sin makt og innflytelse gjennom kuppet.

– Mange mener at den situasjonen som hadde oppstått ikke var til å leve med. Det gjelder også en stor del av naboene som i større og større grad har blitt bekymret for at Robert Mugabe begynte å miste grepet.

– Hvor går veien videre for Zimbabwe?

– Jeg tror at det som kommer til å skje, og det har også kommet frem, er at Mnangagwa overtar makten. Det kan også hende man finner en annen skikkelse som ikke har tatt åpent stilling til noen av konfliktene og maktkampen.

UD ber folk holde seg i ro

UD ber folk som er i Zimbabwe om å redusere bevegelsene sine og holde seg oppdatert om utviklingen i landet. De peker på den spente politiske situasjonen, og at det militære kan ha tatt helt eller delvis kontroll over landets myndigheter.