Kennedys uavhengige kampanje ba òg om at han vert fjerna frå stemmeseddelen i Pennsylvania, sjølv om det ikkje umiddelbart var stadfesta at han offisielt hadde trekt seg frå valkampen.

Det melder nyheitsbyrået AP.

– Eg byrja i politikken som demokrat, slik som min far og familie.

Slik startar tala som Robert F. Kennedy Jr. held i ein pressekonferanse.

Fyrste del av tala hans dreier seg om at Det demokratiske partiet var eit viktig parti som gjorde mykje for det amerikanske folket, men at det no har endra seg til å handle om krig og pengar.

Han kritiserer vidare systemet og medium, som han seier står i vegen for han å vinne og sensurerer nokre av kandidatane.

– Eg trur ikkje eg kan vinne på grunn av sensureringa som føregår.

Dette er eit av årsaka han peiker på til kvifor han trekkjer seg.

Han seier at han ikkje lenger vil be sine støttespelarar om å arbeide meir for kampanjen hans. Han takkar dei for alt dei har gjort for han.

Vore forventa den siste veka

Kennedy har stilt som ein uavhengig presidentkandidat, det vil seie at han korkje stiller for det Demokratiske eller det Republikanske partiet.

Kennedy er mest kjend som vaksinemotstandar, ifølgje Sofie Høgestøl, jurist og USA-ekspert..

Han er utdanna til jurist og har vore ein miljøforkjempar.

At Kennedy har trekt seg kjem ikkje som ei overrasking. Den siste veka har det vore spekulert i at han kom til å gjere det og gje sin støtte til Trump.

Nicole Shanahan taler under eit valkamparrangement. Ho er visepresidentkandidaten til Kennedy. Foto: AFP

Tysdag uttala visepresidentkandidaten hans Nicole Shanahan at han kom til å trekkje seg fredag, og støtte den republikanske presidentkandidaten, Donald Trump.

Dette sa Shanahan at dei ville gjere for å unngå «risikoen» for at Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris kunne slå Trump.

Kan avgjere valkampen

Den siste veka har Kennedy hatt rundt 5 prosent oppslutning, ifølgje Høgestøl.

Sjølv om uavhengige kandidatar ikkje har reell moglegheit til å vinne valet, kan dei spele ei avgjerande rolle i viktige vippestatar.

– Valet vil enda ein gong koke ned til vippestatane, difor kan 5 prosent i vippestatar som Arizona, Pennsylvania, Michigan vere utslagsgivande, seier Høgestøl.

Sofie Høgestøl jurist og USA-ekspert. Foto: Johanna Hauge

Høgestøl seier at det var det lurt av han å trekkje seg, for å gi Trump ein betre vinnarsjanse.

Han har hatt ei rekkje utsegn som at han dumpa ein død bjørneunge i Central Park i New York for nokre år tilbake og at deler av hjernen hans var ete opp av parasittar.

Onsdag denne veka, sende kampanjedirektøren hans ut ein e-post til dei tilsette og takka dei for innsatsen i kampanjen, ifølgje CBC News.

Ho skal i den same e-posten ha informert dei om at Kennedy vurderte å trekkje seg frå valkampen

– Det eg har høyrt frå venene mine i kampanjen, er at Bobby er i tvil. Eg trur til slutt at han vil støtte Trump, sa tidlegare seniorrådgjevar for valkampanjen til Kennedy, Link Lauren til CBS News.

Opnar opp for Kennedy i administrasjonen

Tysdag sa Trump til CNN at han vil vere open for at Kennedy får ei rolle i administrasjonen hans, viss han trekkjer seg og støttar han.

– Eg liker han, og eg respekterer han.

Han sa òg at han «elskar støtta» frå Kennedy.

I juli lekka ein video som viste ein telefonsamtale mellom Kennedy og Trump.

Donald Trump, presidentkandidaten til Det Republikanske partiet. Foto: AP

Der forsøkte Trump å sikre seg støtta til Kennedy.

– Eg ville elska at du gjorde noko – og eg trur det ville vere veldig bra og stort for deg òg, seier Trump og viser til valkampen.

Vidare seier Trump:

– Vi kjem til å vinne.

Kennedy har seinare beklaga for at telefonsamtala vart lekka.

Kjem frå mektig familie

Kennedy er sonen til Robert F. Kennedy som var senator og justisminister. Han vart skoten under presidentvalkampen i 1968. Han stilte då som presidentkandidat for demokratane.

Nokre år i førevegen, vart onkelen hans John F. Kennedy skoten. Han var president i USA frå 1961 og fram til hans død i 1963. JFK var òg demokrat.

Ein annan onkel, Ted Kennedy var i fleire tiår ein demokratisk senator i staten Massachusetts, der familien har sine røter.

– Kennedy-namnet er eit namn alle i USA har eit forhold til, og ein knyter det til Det demokratiske partiet.

Jack Schlossberg tala under landsmøtet til demokratane denne veka. Foto: AP

Familien har prega amerikansk politikk i mange tiår. Dei uttrykkjer framleis støtte til Det demokratiske partiet.

– Familien hans har teke sterk avstand frå han. Dei har komme med støtteerklæringar til demokratane, seier Høgestøl.

Jack Schlossberg som er barnebarnet til JFK, har tidlegare i år uttala mellom anna at presidentkandidaten «lyg til oss», der han viser til det amerikanske folket.