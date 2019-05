I snart 50 år har «Le Vele » – «Seilene» – stått i Napoli-bydelen Scampia som et symbol på alt som har vært galt i byen.

Betongblokkene er fulle av asbest, og søppelet flyter på bakken under, skriver The Local.

Først og fremst har de vært tilholdssted for den lokale mafiaen, Camorraen, kjent som en av de voldeligste og farligste kriminelle organisasjoner i verden.

The Guardian kaller de fire blokkene for det «det største internasjonale supermarkedet for våpen og narkotika i Vest-Europa»

Nå er det slutt, fredag rykket bulldoserne inn for å rive tre av de fire gjenværende blokkene.

Fakta om Camorraen Ekspandér faktaboks Camorraen opererer i den søritalienske Campania-regionen og har sitt hovedsete i Napoli.

Navnet er trolig en sammentrekning av ordet «capo» (sjef) og det napolitanske ordet for gate – «morra». Medlemmene kalles for «cammoristi».

Organisasjonen har trolig eksistert siden tidlig på 1800-tallet. Under andre verdenskrig utviklet den seg til en kriminell organisasjon.

I moderne tid brukes Camorra om ulike kriminelle organisasjoner, som delvis ligger i strid med hverandre.

I 2008 ble det kjent at Camorraen hadde tjent store penger å dumpe miljøfarlig avfall fra EU i naturen. Organisasjonens søppelhåndtering førte også til krise i Napoli.

Italiensk politi har de siste årene gått hardt til verks mot Camorraen og har gjennomført en rekke aksjoner mot mafiaen.

Camorraen er også blitt kjent verden over gjennom den prisbelønte filmen og TV-serien «Gomorra», basert på boken med samme navn av den italienske journalisten og forfatteren Roberto Saviano.

(Kilder: NTB, Wikipedia)

Ett mord per dag

I 2004 brøt det ut «krig» mellom Di Laura Camorra-klanen, som kontrollerte blokkene, og en utbrytergruppe.

Kampen handlet om kontroll over narkotikamarkedet og varte nesten ett år. På det meste var det mer enn ett mord per dag i bydelen.

– Når jeg tenker på livet mitt i Le Vele, krymper huden min seg i sinne, sier Omero Benfanati, som vokste opp i blokkene, til The Guardian.

Med en arbeidsløshet i Scampia på rundt 70 prosent, hadde innbyggerne i blokkene få andre valg enn å arbeide i den svarte økonomien, eller direkte for Camorraen.

– Vi lærte oss å leve sammen med narkoselgerne og de narkomane. Hvis vi ikke brydde oss om dem, lot Camorraen oss være i fred, men det leverte også pakker med mat til trengende, sier Anna Liparulo.

Italiensk etterkrigsdrøm

Rivingen av tre av de fire gjenværende seilene representerer også slutten på en italiensk etterkrigsdrøm om sosial boligbygging i moderne arkitektur.

Bygningene var tegnet av den italienske arkitekten Franz Di Salvo, inspirert av funksjonalismens Le Corbusier.

Blokkene ble bygget med trange smug, tenkt å gi innbyggerne en følelse av de trange gatene som kjennetegner de gamle bydelene i Napoli.

Smugene ble i stedet fylt opp av søppel – søppeltømmingen i Napoli har i årevis knapt fungert – og ble et yndet tilholdssted for kriminelle.

Opprinnelig ble sju blokker bygget rundt 1970. Tre ble revet i henholdsvis 1997, 2000 og 2003, skriver Il Sole 24 Ore.

To av blokkene i «Le Vele di Scampia». Foto: Alessandra Tarantino / AP

Lar én blokk stå igjen

Fredag startet myndighetene rivingen av A-blokken, også kjent som «Den grønne». I løpet av de neste månedene skal også C- og D-blokkene, kjent som henholdsvis «Den gule» og «Den røde», rives.

Én blokk – kjent som «Celeste-seilet» skal stå igjen, som et minne over det som var og for å huse offentlige kontorer.

For Omero Benfanati er minnene fra barndommen i «Le Vele di Scampia» fortsatt smertefulle.

– Vi pleide å leke der nede. De uhentede søppelsekkene var perfekte målstolper for fotball. sier Benfanati.