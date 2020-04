Israel har fått en ny regjering – etter et år med politisk krise og hele tre valg uten en klar vinner. Statsminister Benjamin Netanyahu og hans fremste rival Benny Gantz er blitt enige om å danne en «kriseregjering», som blant annet skal håndtere koronakrisen i landet, men som også vil annektere deler av okkuperte Vestbredden.

Ifølge avtalen skal Gantz og Netanyahu bytte på å være statsminister, med 18 måneder hver ved roret.

Hvorfor skjer dette nå?

Gantz og Netanyahu har lenge vært rivaler, og Gantz stilte til valg for å avsette Netanyahu som statsminister. Hvorfor skjer dette nå?

Dette kommer etter tre valg hvor det ikke har vært noen klar vinner, der ingen av sidene har klart å danne flertallsregjering. I valgkamp etter valgkamp har Gantz kritisert Netanyahu for retningen han tar Israel i, og lovet at han ikke vil sitte i regjering med en korrupsjonstiltalt statsminister.

Etter andre valg i september i fjor, hadde Gantz og Netanyahu imidlertid samtaler om en samlingsregjering. Angivelig lyktes de ikke blant annet fordi de var uenige om hvem som skulle være statsminister først.

Nå sier både Gantz og Netanyahu at «kriseregjeringen» dannes for å være bedre rustet til å bekjempe koronaviruset.

Til nå har over 170 israelere mistet livet, og det er 14 000 bekreftede smittetilfeller i landet. Krisen har også rammet økonomien hardt.

Koronaviruset har krevd over 170 liv i Israel og rammet økonomien hardt. Foto: Ariel Schalit / AP

– Jeg lovte Israel en nasjonal kriseregjering som vil handle for å redde liv og livsgrunnlag for israelske borgere, skrev Netanyahu på Twitter like etter at avtalen ble offentliggjort.

– Vi har unngått et fjerde valg. Vi vil beskytte demokratiet. Vi vil kjempe mot koronaviruset og ta vare på alle Israels borgere, skrev Gantz.

Begge politikerne har vært under press om å unngå et fjerde valg. Dessuten er det slett ikke sikkert at resultatet ville ha vært annerledes i et nytt valg, selv om Netanyahu har gjort det godt på meningsmålinger i det siste, mens Gantz har sakket akterut.

Det førte til spekulasjoner i israelsk presse om at Netanyahu muligens ville gamble på en fjerde runde. Men i går kveld ble det klart at det ikke skjer.

Hva er innholdet i avtalen mellom de to?

Avtalen er om en regjering som varer i tre år, altså kortere enn en vanlig regjering.

Statsministerposten skal gå på omgang:

Det er Netanyahu som skal være statsminister først, i 18 måneder, mens Gantz, som er tidligere hærsjef, blir forsvarsminister og visestatsminister. Så tar Gantz over statsministerposten de neste 18 månedene, mens Netanyahu er visestatsminister.

Så er det også flere tekniske elementer som analytikere mener er en seier for Netanyahu, da det kan gagne ham i korrupsjonsrettsaken som starter i slutten av mai. Blant annet vil han ha vetorett i utnevnelsen av ny riksadvokat og vil ha mulighet til å utnevne dommere.

Avtalen innebærer også at regjeringen vil fremme annektering av deler av okkuperte Vestbredden – til tross for at det bryter med internasjonal lov.

Hva vil den nye regjeringen bety for palestinerne?

Politikken til den nye regjeringen kan bli svært alvorlig for palestinerne.

Avtalen mellom Gantz og Netanyahu sier at regjeringen skal fremme annektering av deler av okkuperte Vestbredden, i tråd med president Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten.

Planen ble offentliggjort i januar i år og gir grønt lys for annektering av ulovlige israelske bosetninger på okkuperte vestbredden og av Jordandalen.

Det bryter med folkeretten og er blitt fordømt kraftig internasjonalt.

Avtalen fremmer annektering av israelske bosetninger på okkuperte Vestbredden - til tross for at det bryter med folkeretten. Foto: AMMAR AWAD

Ifølge israelske medier kan annekteringen begynne allerede i juli.

Hvis det skjer, kan det være dødsstøtet for en egen palestinsk stat. Trumps plan legger kun opp til et lappeteppe av små palestinske områder som knapt henger sammen.

Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh fordømmer det han kaller en «annekteringsregjering» og sier den markerer slutten på tostatsløsningen.

Korrupsjonsrettssaken mot Netanyahu starter om en måneds tid – hvordan påvirker dette den?

For Netanayhu er avtalen gode nyheter, ifølge mange kommentatorer.

Statsministeren stilles for retten for korrupsjon og misbruk av tillit i neste måned og risikerer flere år i fengsel hvis han blir funnet skylding.

Kampen for sin frihet foretrekker Netanyahu å ta fra statsministerstolen – og denne avtalen gjør at han fortsetter som statsminister når rettsaken begynner.

Den gir også andre fordeler for ham. Avtalen spesifiserer at en visestatsminister kan sitte selv om han er korrupsjonstiltalt.

I Israel må ministere gå av hvis de blir tiltalt for korrupsjon, mens en statsminister kan sitte så lenge rettsprosessen – inkludert anker – pågår.

Nå kan også en visestatsminister sitte like lenge, noe som vil gagne Netanyahu om 18 måneder.

Benjamin Netanyahu risikerer flere år i fengsel hvis han blir funnet skyldig. Foto: POOL New

Avtalen med Gantz gir ham også vetorett i utnevnelsen av ny riksadvokat og mulighet til å utnevne dommere – som kan være nyttig for ham hvis saken hans skulle ende i Høyesterett.

Hva er reaksjonene fra Gantz sine tidligere allierte?

For den tidligere hærsjefen har helomvendingen og samarbeidet med den tidligere rivalen hatt en ganske høy pris. Hans partiallianse Blått og Hvitt – hvis omtrent eneste fellesnevner var at de ville avsette Netanyahu – har raknet, og kun omtrent halvparten av den består.

Han kritiseres kraftig av tidligere allierte.

– Det finnes ikke grenser for skam, sier Yair Lapid, tidligere alliansepartner.

– Dette er ingen kriseregjering, men det er en krisesituasjon for vårt demokrati, sier Tamar Zandberg fra venstrepartiet Meretz, til avisen Jerusalem Post.

Men ikke alle er like kritiske. I en kommentar i avisen Haaretz skriver kommentator Chemi Shalev at regjeringen i teorien kan være “en stor forbedring” fra de foregående regjeringene.

– Å bytte ut den xenofobiske, nasjonalistiske Netanyahu-dominerte ultra-høyrevridde regjeringen som har styrt Israel de siste fem årene, med en mer tilregnelig maktdeling mellom høyre eller sentrums-høyre, er ikke noe å fnyse av, skriver han.