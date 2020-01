Nordmannen er tiltalt for overgrep mot mindreårig, men avviser anklagene.

– Dette er en mindre hendelse som har fått voldsomme dimensjoner, sier advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Han forteller at ei jente på ti år kom bort til 71-åringen ved en restaurant på et hotell i Brest.

INGEN BORTFØRING: Advokat Brynjulf Risnes tror at anklagene mot den varetektsfengslede nordmannen dreier seg om en misforståelse. Foto: Andrej Nikolskij / NRK

Hun snakket overraskende godt engelsk, og nordmannen snakket med henne et par minutter.

Han skal ha tatt henne i hånda og kysset henne på kinnet.

Jenta skal ha tilhørt et selskap som feiret et bryllup.

Noen i selskapet trodde sannsynligvis at 71-åringen forsøkte å ta jenta med seg.

Flere misforståelser

Nordmannen reiste til Brest sammen med en norsk venn for å se på minnesmerker i forbindelse med andre verdenskrig.

SAMMEN IGJEN: Frode Bergs tidligere advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov skal forsvare nordmannen i Brest i Hviterussland. Foto: Håkon Mosvold Larse

Vennen hadde gått ut fra restauranten for å finne en drosje da han plutselig ble angrepet og banket opp av noen fra jentas selskap.

Politiet tok først med seg vennen til stasjonen, før misforståelsen ble oppklart.

Da ble 71-åringen hentet, og vennen satt fri.

Familien til nordmannen sier at anklagene om overgrep mot mindreårig er fullstendig falske, og at mannen har et helt rent rulleblad i Norge.

Voldsom strafferamme

Nordmannen har sittet varetektsfengslet i om lag tre måneder.

Han er ifølge familen tiltalt for overgrep mot mindreårig, noe som har en strafferamme på inntil 15 år i fengsel.

Risnes regner ikke med at aktor vil kreve en så hard straff, men sier at mannen risikerer flere år i fengsel.

STRENGT: De aller fleste som blir varetektsfengslet og tiltalt i Hviterussland, blir også dømt. Foto: Andrej Nikolskij / NRK

Rettssaken begynner førstkommende mandag i Brest, og det er satt av tre dager til den.

– Forhåpentligvis klarer vi å overbevise retten om at det som faktisk skjedde i forhold til 10-åringen er langt mindre alvorlig enn slik det har blitt oppfattet, sier Risnes.

Han mener at 71-åringen kan ha opptrådt ubetenksomt, men at det i bunn og grunn dreier seg om en misforståelse.

Advokaten viser også til at alt har skjedd på et sted med mange mennesker til stede, og at det skal finnes et video-opptak av møtet.

Også 71-åringens norske venn skal være til stede under rettssaken for å forklare seg.