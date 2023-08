Risikerer friheten for en fri penn

Jeg drømte om å bli journalist allerede på videregående. Det slo meg som både en spennende og viktig jobb.

Å skrive og rapportere, avdekke og belyse nyheter. Kanskje til og med reise ut i verden.

Også Bulent hadde en slik drøm. Det eneste han ville var å bli journalist. Fra han var liten var barndomshjemmet fylt av lyden fra farens skrivemaskin.

Faren skrev artikler for en av de største avisene i Tyrkia. Bulent ville bli journalist som sin far. Han ville grave, analysere og fortelle.

Til nå har hans kritiske journalistikk kostet ham jobben én gang. Han har blitt arrestert, søkt tilflukt i utlandet en periode og i sommer ble han dømt til 20 måneders betinget fengsel.

«SENSURLOV»: Flere journalister protesterte i fjor sommer Juni mot en ny lov man på folkemunne omtaler som sensurloven.

Den røde streken

Jeg deler kontor med Bulent, og gjennom det siste året har han møtt til høringer i domstolen.

– I dag må jeg gå tidlig for jeg har en ny høring, har han sagt.

– Er du nervøs, har jeg spurt.

– Nei, det har blitt en rutine.

Dommen innebærer at hvis han tråkker over streken én gang til de neste månedene, ryker han rett i fengsel.

– Er du journalist i et land uten pressefrihet, må du vite hvor den røde streken går, forklarer min tyrkiske kollega.

– Men ingen vet hvor den går, for lover og regler endres hele tiden, hevder han.

Det er noen temaer som får varsellampene til å blinke, som kurderne og presidentfamiliens luksusliv.

Dekker du det første, spesielt for kurdiske medier, skal det ikke så mye til før du blir stemplet som terrorist.

Over 30 prokurdiske journalister har blitt fengslet bare det siste året.

Nærmer du deg det andre temaet risikerer du å fornærme presidenten, noe som også er en forbrytelse.

For eksempel ble en journalist tiltalt etter å ha skrevet at vesken presidentfruen bar på armen på vei til G20-møtet i Japan for noen år siden, var verdt 45.000 dollar, altså over 450.000 kroner. Journalisten poengterte at det tilsvarte flere årslønner for folk på minstelønn.

Domstolen stengte muligheten til å lese artikkelen, og en regjeringstro avis gikk ut og forsvarte presidentfruen med å påstå at vesken var en kopi.

Journalisten ble faktisk frikjent ett år etter, men presidenten anket.

PRESIDENTPAR:(f.v) Emine Erdogan, president Recep Tayyip Erdogan, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og kona Ingrid Schulerud. Foto: AP

Blant landene som fengsler flest

Til tross for risikoen er det fortsatt dem som forsøker å drive undersøkende og kritisk journalistikk i Tyrkia.

De blir arrestert og fengslet, kommentatorspalter og nettsteder stengt og mediene de jobber for bøtelagt.

Senest denne uka leste jeg om en gravende journalist som forbereder seg på å sone for sjuende gang.

Tyrkia er blant landene som har fengslet flest journalister det siste året, ifølge Reportere uten grenser. Landet er rangert som land nummer 165 av 180 i deres oversikt over graden av pressefrihet rundt om kring i verden.

Norge topper for øvrig lista.

Det pleide ikke å være slik. På 1980- og 90-tallet kritiserte kommentatorer og journalister myndighetspersoner uten å risikere straffeforfølgelse.

Noen journalister ble vel å merke likvidert, men det var i hovedsak pressefrihet i landet.

Når en avsløring om korrupsjon nådde overskriftene, ville det få følger for dem som ble omtalt, ikke budbringeren.

En slik sak var med å bane vei for Recep Tayyip Erdogan slik at han vant ordførervalget i Istanbul i 1994.

Etter at Erdogans parti AKP kom i regjering i 2002, begynte de gradvis å kontrollere mer og mer av media.

En jeg kjenner var TV-anker på den tiden. Fortsatt blir hun gjenkjent på gata.

Hun ledet ulike programmer og politiske debatter på de største TV-stasjonene fra midten av 1990-tallet. Men da de fikk nye og regjeringstro eiere i 2007, mottok hun stadig flere klager og telefoner.

– De ringte meg hjemme og mente at den og den nyheten ikke burde vært sendt, og de presset sjefen min, fortalte hun da jeg møtte henne over en iskaffe her en kveld.

Flere programmer ble tatt av lufta, og i 2013 ble hun og en rekke andre journalister i ulike medier sparket.

Det er fortsatt et åpent sår, og hun klarer nesten ikke å snakke om det fordi hun blir så opprørt. Nå omtaler hun tyrkisk media som en katastrofe.

I stedet for å være en vakthund som skal passe på at demokratiske spilleregler blir fulgt og ettergå personer med makt, har de blitt myndighetenes forlengede arm, mener kritiske røster.

Bare litt over 10 prosent av mediene i landet er fortsatt uavhengige.

AVIS: Journalister i den uavhengige avisa Cumhuriyet demonstrerer etter at flere ble arrestert og fengslet. «Cumhuriyet vil ikke stilne», står det på banneret juli 2017 j Foto: AFP

Advarer mot «propaganda»

Ikke lenge etter at jeg flyttet hit i fjor, omkom over 40 mennesker i en gruveulykke.

Tyrkia har hatt mange gruveulykker i nyere tid, noe som har fått enkelte til å stille spørsmål ved om myndighetene gjør nok for å beskytte arbeiderne. Ved denne gruven viste en rapport at det var økt eksplosjonsfare langt under bakken der de befant seg.

Siden bekreftet et brev at ledelsen visste om dette. Enkelte av de uavhengige nettsidene omtalte det den dagen.

Presidentens kontor gikk ut og advarte folk mot å «følge med på ondsinnet innhold med provoserende desinformasjon».

De regjeringstro nasjonale mediene rapporterte fortløpende, men uten kritikk av sikkerheten ved gruven.

PÅRØRENDE: En kvinne utenfor kullgruven i Amasra i oktober 2022. Foto: AFP

Også etter jordskjelvkatastrofen nå i februar, der langt over 50.000 mennesker døde, holdt disse mediene seg på en armlengdes avstand fra gråtende og fortvilte mennesker og dem som kunne komme med kritikk av redningsarbeidet.

Det ble nemlig stemplet som propaganda av presidenten.

ØDELEGGELSER: Fotograf Ozgur Arslan og journalist for Jyllands-Posten Heidi Plougsgaard Jensen i Antakya dagen etter at jordskjelvet rammet Øst-Tyrkia i februar. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Drømmen koster

Den indiske nobelprisvinneren i økonomi Amartya Kumar Sen, sa at grunnen til at India hadde hungersnød i enkelte regioner var fordi det ikke var fri presse i landet.

– Hvis mediene ikke hadde vært undertrykket ville de ha reist dit det var sult, og laget saker om eldre som led og barn som døde. Fortvilelsen ville ha tvunget frem en reaksjon slik at regjeringen måtte handle, mente han.

Her i Tyrkia tror enkelte økonomer at den økonomiske krisen de siste årene blant annet skyldes mangel på pressefrihet.

Uten en kritisk presse blir verken korrupsjon, underslag eller dårlig ledelse på ulike nivåer i samfunnet avslørt. Når media ikke holder noen ansvarlig, vil feilene gjentas igjen og igjen inntil det rammer hele økonomien.

– Vi famler i blinde, sier en leder for en tenketank til meg. Han mener at alle blir litt dummere fordi det har blitt vanskeligere å forstå hele bildet.

Også jeg famler noen ganger. Så lenge det ikke finnes gode og uavhengige analyser som setter ting i sammenheng og der myndighetspersoner har måttet svare på kritiske spørsmål, blir jobben vanskeligere.

EKSIL: En iraner som levde i eksil i Erbil i Nord-Irak fortalte hva han opplevde da han ble såret i demonstrasjonene mot presteregimet i fjor. Foto: NRK

Men etter 30 år i yrket har livet som journalist overgått forventningene jeg hadde på videregående.

Når jeg nå jobber fra land i Midtøsten som verken har ytrings- eller pressefrihet, føles valget av yrke riktigere og viktigere enn noen gang.

Bulent, derimot, er utslitt av all motstanden han har møtt gjennom sine 27 år i journalistikken.

Men han tenker at han skal komme over dette hinderet også.