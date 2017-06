Risikerer 15 års fengsel for å ha skrevet «ok» på Facebook

Patnaree Chankij må møte i retten i Bangkok i dag. Hun er tiltalt majestetsfornærmelser etter å ha skrevet «ja» eller «ok» i en diskusjon som er blitt bedømt som svært kritisk til det thailandske kongehuset.

I dag begynte vitnehøringen i saken som går for lukkede dører.

Sønnen er studentaktivist

Kvinnen i førtiårene jobber som vaskehjelp og mener selv hun er dratt inn i denne saken fordi sønnen hennes er en aktivist. Da siktelsen ble kjent i mai i fjor sa hun at hun er en lojal borger som aldri har sagt noe negativt om kongefamilien, ifølge BBC. Sønnen studerer statsvitenskap og er blitt et kjent ansikt i kampen mot det militære styret i landet.

I et intervju med den svenske avisen Expressen fortalte Patnaree Chankij at sønnen hennes har blitt arrestert flere ganger. Hun sier at soldater kom hjem til henne:

– De spurte om hvor han var og sa at jeg måtte stoppe min sønn. Hvis ikke ville han får problemer, sa hun til avisen.

Mener loven brukes til å strupe opposisjon

Hun sa at hun var urolig for sønnen, men at hun ikke var bekymret for sin egen del.

Å fornærme monarkiet er en alvorlig forbrytelse i Thailand og straffes med tre til 15 års fengsel. De fleste rettssaken føres for en militær domstol og ofte for lukkede dører.

Kritikere av militærregimet mener myndighetene bruker de strenge lovene for å hindre opposisjonen i å uttrykke seg.

I 2015 ble en kvinne dømt til 56 års fengsel for noen kommentarer hun hadde skrevet på Facebook. Straffen ble senere halvert da hun erklærte seg skyldig.