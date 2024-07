Sunak møtte pressen i halv 12-tiden norsk tid utenfor statsministerboligen Downing Street 10 i London.

– Til landet vil jeg først og fremst si at jeg er lei meg, sa Sunak.

Han kunngjorde deretter at han etter hvert skal gå av som leder for De konservative. Det skal han gjøre når de formelle prosedyrene for å velge en etterfølger er på plass.

– Jeg har gitt denne jobben mitt alt, men dere har sendt et klart signal om at dere ønsker en ny regjering, understreket han.

Ønsket Starmer lykke til: – En anstendig mann

Lederen for De konservative, Toryene, er fortsatt statsminister. Enn så lenge. Men straks reiser Sunak til Buckingham Palace for å offisielt levere inn sin oppsigelse til kong Charles.

Deretter skal Labour-leder Keir Starmer offisielt utnevnes til statsministerposten. Han flytter så inn i Nr. 10.

Sunak ønsket Keir Starmer lykke til som statsminister:

– Uavhengig av våre uenigheter i denne valgkampen så er Starmer en anstendig mann som ønsker det beste for folket, og som jeg respekterer, sa Sunak.

Han pekte også på noen høydepunkt fra sin tid som regjeringssjef. Blant annet samarbeid med allierte og synkende inflasjon.

– Jeg er stolt av det jeg har fått til. Jeg tror landet er tryggere, sterkere og mer sikkert enn det var for 20 måneder siden. Og det har mer fremgang, det er mer rettferdig og mer motstandsdyktig enn i 2010, sa Sunak.

Soleklar Labour-dominans

Fredag morgen har resultatene fra hele Storbritannia kommet tikkende inn. Nå gjenstår bare to mandater. Og et klart bilde har dannet seg. 14 år med Tory-styre er over. Labour gjorde et brakvalg.

– Jeg har hørt sinnet deres. Skuffelsen deres. Og jeg tar ansvar for dette tapet, sa Sunak fredag formiddag.

Labour-partiet har sikret seg 412 av de totalt 650 setene i Parlamentet. Det er godt over det som trengs for å få flertall, og en økning på 211 fra forrige valg i 2019.

Det er en nedgang på 250. Men også de liberale Liberaldemokratene har gjort et svært godt valg. De sikret seg 71 seter. Opp 63.

Resultatet ble kalt «det største nederlaget i historien» av Storbritannia-ekspert Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA).

Sunak lovte fredag at partiet skal bygge seg opp igjen. Han sa også at partiet skal være ansvarlig og effektiv i opposisjon mot Labour-regjeringen.

