Den nye statsministeren i Storbritannia held snart tale framfor sitt nye kontor, i Downing Street nummer 10.

Tidleg tysdag ettermiddag møtte han Kong Charles for ei symbolsk overrekking av makta i Storbritannia. Dermed har Sunak no tredd inn som statsminister.

Dette er den første gongen kong Charles har ein slik «kissing of hands», som møtet heiter, sidan han blei konge tidlegare i haust.

Møtet er dei første av mange, då det er vanleg at statsministeren og kongen i Storbritannia møtast til hemmelege samtalar kvar veke.

Han har blitt kritisert for å snakke som ein robot på talarstolen, men det var ein innstendig Sunak som talte til folket for første gong som statsminister.

Først og fremst ville han heidre forgjengaren Liz Truss, for hennar forsøk på å få landet gjennom dei økonomiske vanskane.

– Ho tok ikkje feil i å ville betre veksten i dette landet. Det er eit nobelt mål og eg beundra rastløysa for å skape endring, men nokre feil blei gjorde, sa han.

Sunak la til at desse «tabbane» ikkje kom «av vond vilje eller dårlege intensjonar», men at det no er ein del av den nye rolla hans å ordne opp i dei.

– Eg skal sette økonomisk stabilitet og sikkerheit heilt sentralt i denne regjeringa sin agenda. Dette vil bety at vanskelege avgjerder kjem.

– Eg skal samle landet vårt. Ikkje med ord, men med handling, sa han.

Han lovde å jobbe dag inn og dag ut for å halde dette løftet, og la til at han ikkje kjende seg skremd av det store ansvaret.

Etter å ha stilt for dei tradisjonelle statsministerbileta framfor døra til nummer 10, gjekk han inn for å sette i gang.

Namnet Rishi Sunak trendar tysdag på Twitter i India, der fleire politikarar feirar det dei kallar ein «historisk og prisverdig prestasjon».

For britane er det kanskje meir komplisert. Forgjengaren Liz Truss blei latterleggjort fordi ho ikkje varte lenger på kontoret enn eit hovud isbergsalat gjer på grønsakhylla.

Sjølv har Sunak fått kallenamnet «Robot Rishi», då kritikarar meinte han viste oppsiktsvekkande lite kjensler under talen sin til folket måndag kveld.

Her møter Rishi Sunak (42) kongen for å bli utnemnd som statsminister. Foto: Aaron Chown / AP

Mykje tyder på at Sunak må gjere ein innsats for å bli teken på alvor, sjølv om han var den einaste kandidaten som fekk fleire enn 100 stemmer i den konservative partigruppa.

Etter sitt aller siste møte med ministrane sine som statsminister, såg Truss optimistisk ut då ho gjekk opp på talarstolen framfor Downing Street nummer 10.

– Det har vore ei stor ære å vere statsminister for dette flotte landet. Spesielt å leie nasjonen då den sørga over dødsfallet til Hennar Majestet Dronninga etter 70 år i teneste, og ønske etterkommaren Kong Charles den tredje velkommen.

Truss uttrykte si støtte til Sunak som ny statsminister, og ønskte han lykke til med den framtidige styringa av landet.

Ho sa ho var meir overtydd enn nokon gong at den konservative regjeringa måtte gå modig fram i si handtering av utfordringane dei no står ovanfor.

– Vi må gjere nytte av fridomane våre frå Brexit til å gjere ting på ein annleis måte, sa ho i talen tysdag føremiddag.

– Eg har trua på det britiske folket, og eg veit at vi har lysare tider føre oss.

Liz Truss heldt si siste tale som britisk statsminister tysdag føremiddag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

No skal ho sjølv tilbake til å tene på «dei bakre benkane» heime i sørvest-Norfolk, seier ho.

Det er venta at Sunak skal halde si tale om ein times tid, etter å ha møtt med kongen i Buckingham Palace.

Fleire enn halvparten av det britiske folket vil ha nyval i landet, sjølv om fire av ti er glade for at Sunaki blir statsminister, ifølge ei meiningsmåling publisert av avisa The Telegraph.

Sunak har likevel slått fast framfor parlamentsmedlemmene at han ikkje vil ha nyval i landet. Det neste parlamentsvalet må ifølge sedvanerett bli arrangert innan januar 2025.

Dersom motstandaren Penny Mordaunt hadde fått fleire enn 100 stemmer i løpet av måndagen, ville det blitt aktuelt med ei uravstemming i partiet.

Rishi Sunak saman med medlemmene frå den mektige 1922-komiteen til det konservative partiet. Foto: Stefan Rousseau / AP

Dette meinte mange ville gjort valet innanfor partiet meir demokratisk, men er berre mogleg dersom medlemmene har to eller fleire kandidatar å velje mellom.

Måndag stod Sunak att som einaste kandidat som kvalifiserte til å vere med vidare i valkampen.

Seniorforskar ved Nupi, Kristin Haugevik, trur det har mykje å seie at Sunak har ein anna bakgrunn enn det ein er van til å sjå i britisk politikk, sjølv om han blant anna har studert ved Oxford.

– Representasjon er viktig. At ein har leiarar som ein kan kjenne seg att i, at heile folket opplev at dei er reflektert i dei høgste stillingane i politikken, seier ho til NRK.

Hvem er Rishi Sunak? Foto: Aberto Pezzali / AP Ekspandér faktaboks Rishi Sunak (42) blir den nye lederen i det konservative partiet, og dermed statsminister i Storbritannia. Sunak har steget raskt i gradene. Han ble først valgt inn til parlamentet i 2015, og var finansminister fra februar 2020 til juli 2022. Men hva vet vi om ham? Sunak ble født i kystbyen Southampton i 1980 til foreldre av indisk opphav, innvandret fra Øst-Afrika. Faren var fastlege, mens moren drev et apotek. Sunak blir den første hinduistiske og britisk-asiatiske statsministeren.

Han bli også den yngste britiske statsministeren siden 1700-tallet.

Sunak ble utdannet ved den private kostskolen Winchester College, Oxford og Stanford i USA.

I USA møtte han kona Akshata Murty, datteren til en indisk milliardær og IT-mogul. Paret har to døtre.

Sunak har aldri kommentert sin personlige formue, men det ryktes at han ble millionær allerede i 20-årene da han jobbet med finans.

Fikk et skudd for baugen da han ble irettesatt og bøtelagt tidligere i år for hans deltakelse i «Partygate».

Sunak er avholdsmann, og hans foretrukne drikk er cola. Når han nå blir statsminister denne uken, blir det samtidig som Divali, hinduenes lysfestival. Kilde: BBC.

Måndag åtvara ei britisk tankesmie i The Telegraph om at leire titusen medlemmer av det konservative partiet kom til å forlate partiet som følge av at dei ikkje har fått stemme i leiarvalet.

Fleire dusin medlemmer skriv på Twitter at dei har gjort dette allereie, og nokre sa at dei i staden ville støtte partiet Reform UK, som har tidlegare UKIP-leiar Nigel Farage i spissen.

Samtidig har opposisjonspartiet Labour kring 50 % oppslutning på meiningsmålingane.

Hadde det blitt nyval no, hadde leiar Keir Starmer truleg hatt ein mykje betre sjanse enn før på statsministerjobben.

Sunak (42) er den einaste attverande kandidaten til statsministerposten i Storbritannia. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Haugevik trur heller ikkje at Sunak si regjering kjem til å gjere partiet så mykje meir populært med det første.

– Det er ei vanskeleg oppgåve, vil eg seie. Det første steget vil nok bli dette budsjettet som no kjem ganske snart.

– Det vil vere viktig, ikkje berre å roe marknaden, men også å gjere grep som den vanlege briten kjenner at gir ein effekt.

Det er venta at Sunak vil levere eit utvida budsjett den 31. oktober, og halde fram med å bøte på skadane etter Truss sitt såkalla «minibudsjett».

Den britiske økonomien kjem til å vere høgt på dagsordenen framover. Her har Sunak betre føresetnader enn dei som kom før han, seier Haugevik.

Sunak får kritikk frå fleire hald fordi han har ei stor privat formue, på 730 millionar pund, eller nesten 8,7 milliardar kroner. Det melder Washington Post.

Mykje av pengane kjem frå kona hans, Akshata Murty, som er dotter til ein indisk milliardær som blir kalla for «den indiske Bill Gates».

Murty betalar ikkje skatt i Storbritannia, fordi ho ikkje er registrert som buande i landet.

Akshata Murty er dotter til milliardæren Narayana Murthy, som blir kalla «den indiske Bill Gates». Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Tidlegare i år har BBC anslått at ho med dette har unngått å betale 2,1 millionar pund, eller nesten 25 millionar kroner, i skatt.

Den svære formuen har ført til spørsmål om Sunak står i rett posisjon til å få vanlege folk i Storbritannia ut av ei levekostnads-krise, melder kringkastaren.

Ho og Sunak møttest då dei begge gjekk på Stanford-universitetet i California, og gifta seg i 2009. Dei har to døtrer saman.

– Gratulerer til Rishi, seier svigerfar Narayana Murthy i eit utsegn til Reuters-partnar ANI.

– Vi er sikre på at han kjem til å gjere sitt beste for folket i Storbritannia.

Sunak har aldri sjølv kommentert sin personlege formue, men har forsvart kona sin skattestatus tidlegare, og sagt til avisa The Sun at «å sverte henne for å gå etter han er forferdeleg».