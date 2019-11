Ringte politiet og lot som hun bestilte pizza for å melde fra om vold

Å si ifra om vold i nære relasjoner kan være vanskelig.

Forrige uke fikk en politistasjon i Ohio en litt annerledes nødsamtale da en kvinne ringte til operasjonssentralen.

Kvinnen og moren hennes var i fare. Da datteren lot som om hun bestilte pizza for at gjerningsmannen ikke skulle skjønne at hun ringte etter hjelp.

Telefonoperatøren trodde først kvinnen hadde ringt feil, men da hun insisterte på at hun hadde kommet til rett nummer, forstod han alvoret.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Leder for operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, André Kråkenes, sier til NRK at det vanligste er at de som ringer fra en slik situasjon snakker veldig lavt eller hvisker.

– De har kanskje tatt tilflukt i et annet rom i huset, det er ikke vanlig at folk ringer inn kodede meldinger, sier han.

– Ringer du 911 for å bestille pizza?

I samtalen til operasjonssentralen som er gjengitt av flere amerikanske medier, hører man hvordan kvinnen insisterer at hun vil bestille pizza, selv om hun får beskjed om at hun har ringt til nødtelefonen. Det var Tim Teneyck som satt på jobb den dagen.

Teneyck: Oregon 911

Anroper: Jeg vil bestille en pizza på [adressen].

Teneyck: Du ringer 911 for å bestille pizza?

Innringer: Eh, ja. Til leilighet [adressen].

Teneyck: Dette er feil nummer å bestille pizza ...

Innringer: Nei, nei, nei. Du forstår ikke.

Teneyck: Jeg forstår deg nå.

Tenyeck svarer at han skal sende dem av gårde, og sørger for at politifolkene ikke har sirene på når de kommer til stedet, melder NBC News. Hør resten av samtalen her.

I etterkant viser det seg at den 37-år gamle kvinnen ringte inn for å varsle om at morens kjæreste hadde begynt å slå moren etter å ha vært ute på byen.

Ikke norsk «pizza-kampanje»

I en BBC-artikkel som omtaler saken hevdes det at ideen om å ringe etter pizza kommer fra en norsk kampanje for krisesentre for kvinner i 2010. Det avviser Tove Smaadahl som er leder for Krisesentersekretariatet.

– Vi har aldri hatt noen kampanje som handler om dette i Norge. Hovedproblemet er først og fremst at mennesker som utsettes for vold sjelden ringer politiet. Derfor har det vært bra med en ny Vold- og overgrepslinje, sier Smaadahl.

MÅ SKJØNNE: Det kan være krevende for den som mottar en samtale inn til operasjonssentralen hvis den som ringer snakker i koder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun forteller at det har vært enorm pågang siden telefonlinjen ble opprettet 1. oktober i år. Linjen er ment som et lavterskeltilbud for å senke terskelen for å si ifra om vold, forteller hun.

– Det var godt gjort av politimannen å skjønne at dette var prekært. Det er sikkert ikke alle i politiet som ville plukket opp det, sier Smaadahl.

En av tre kvinner opplever fysisk eller seksuell vold

Mandag 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Men allerede i helgen samlet flere tusen demonstranter seg i europeiske byer for å protestere mot partnervold.

Gjennomsnittlig opplever én av tre kvinner fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Volden blir som oftest begått av en partner eller av en annen i nær relasjon, ifølge FN kvinner.

Seksuell vold mot kvinner og jenter er forankret i århundrer med mannlig dominans. La oss ikke glemme at kjønnsulikhetene som fremmer voldtektskultur i hovedsak er et spørsmål om maktubalanse. FNs generalsekretær António Guterres

Skriker for 225.000 ofre for partnervold

I Frankrike ble det holdt flere titalls demonstrasjoner i ulike byer for å fordømme det de kaller «feminine» og andre former for kjønnsbasert vold lørdag.

PARTNERVOLD: Tusenvis av kvinner tok til gatene i helgen for å markere avstand mot partnervold. Foto: Christian Hartmann / Reuters

«Det vi vil er å skrike. Skriket tilhører ropene til de 94.000 kvinnene som blir voldtatt hvert år, og gråten til de 225.000 ofrene for partnervold», stod det i oppropet deres.

MÅ GJØRE MER: Mange franskmenn kritiserer politikerne for å ikke gjør nok for å forhindre vold i hjemmet. Foto: Alain Jocard / AFP

Drapene kalles for «femicides» i motsetning til homicide, som er det vanlige franske ordet på drap. De franske demonstrantene anklaget blant annet politikerne for å ikke ta problemet på alvor.

Frankrike troner på toppen av listen over land i Vest-Europa med flest partnerdrap. Ifølge franske medier skal minst 115 kvinner så langt i år ha blitt drept av partner eller ekspartner.

I fjor ble det begått 123 partnerdrap, ifølge Eurostat. Hver tredje dag blir en fransk kvinne drept av partner eller ekspartner, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg opplever vold? Ekspandér faktaboks Fastlegen din

Vold- og overgrepslinjen (døgnåpent tilbud)

Telefon: 116 006

Telefon: 116 006 Ditt lokale krisesenter:

http://www.krisesenter.com/finn-ditt-senter/

http://www.krisesenter.com/finn-ditt-senter/ Politiet: 02800

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/er-du-utsatt-for-vold/

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/er-du-utsatt-for-vold/ Senter mot seksuelle overgrep

Er barn involvert? Da kan du kontakte barneverntjenesten: https://barnevernvakten.no/

Har det nylig skjedd? Overgrepsmottak/legevakt Kilde: https://dinutvei.no