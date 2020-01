Med 228 stemmer for og 193 stemmer i mot stemte medlemmene av Representantenes hus for å sende riksrettsanklagene videre til Senatet.

Noen timer tidligere hadde Nancy Pelosi, den demokratiske lederen av Representantenes hus, kunngjort navnene på de sju demokratene som skal lede riksrettssaken mot president Donald Trump.

Disse sju ble også godkjent under avstemningen.

Hovedanklager blir demokraten Adam Schiff, som er leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus, med støtte fra Jerold Nadler, som er leder i justiskomiteen.

De får i tillegg med seg Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow og Sylvia Garcia.

Alle de sju har juridisk bakgrunn.

Det er Representantenes hus som har utformet og vedtatt riksrettsanklagene mot president Donald Trump, men det er Senatet som fungerer som jury i en riksrettssak. Leder av amerikansk høyestrett, John Roberts, vil være dommer.

Demokratene har flertall i Representantenes hus, mens Republikanerne har det i Senatet.

– Dette er alvor for alle. Det er ikke politisk, det er ikke partipolitisk, det er patriotisk, sa Nancy Pelosi.

Trump kaller det svindel

President Donald Trump har tidligere anklaget Adam Schiff, som ledet de innledende riksrettshøringene i Representantens hus, for å lyve og for å være korrupt.

Trump mener han er utsatt for en heksejakt og i ett av sine utbrudd på Twitter i dag, beskriver han saken som «svindel».

– Hvorfor gav «nervøse Nancy» og den korrupte politikeren Adam «Shifty» Schiff oss ikke en rettferdig rettsak i Representantenes hus, skriver Trump.

Adam Schiff og Jerrold Nadler (t.v.) blir Demokratenes nøkkelmenn i riksrettssaken mot Donald Trump. De er håndplukket av Representantenes leder, Nancy Pelosi (t.h.) til å føre "aktoratet" i Senatet. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Anklagene på vei over plassen

Anklagepunktene mot Trump, om maktmisbruk og motarbeiding av Kongressens gransking, ble vedtatt 18. desember.

Anklagen om maktmisbruk relaterer seg til at president Trump bad Ukraina etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som kan bli Trumps motstander ved presidentvalget til høsten, samtidig som Det hvite hus holdt tilbake utbetalingen av militær støtte til Ukraina.

På punktet om motarbeiding av Kongressens gransking viste Demokratene til at Det hvite hus nektet en rekke sentrale medarbeidere å vitne under riksrettshøringene i Representantenes hus og avviste å sende over dokumenter.

Fakta om riksrettsgranskingen mot Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det skulle innledes etterforskning i Representantenes hus, som kunne føre til at president Trump stilles for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører. Det har også vært åpne høringer.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som har nektet å avgi vitnemål etter ordre fra Trump. Bolton har senere stilt seg tilgjengelig hvis Senatet innkaller ham som vitne. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters



Nancy Pelosi ventes å undertegne selve tiltalepunktene, som formelt skal overleveres til sekretariatet i Senatet. Det skal etter planen skje i 17-tiden lokal tid, om lag klokken 23 norsk tid.

Riksrettssaken vil trolig starte i neste uke, muligens allerede tirsdag.

Fakta om riksrettsprosessen i USA Ekspandér faktaboks Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset.

Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, er også presidenttiden over for den sittende presidenten. For øyeblikket er det republikanerne som har flertall i Senatet.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken.

I 1999 ble Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med affæren med Monica Lewinsky. (NTB)

Vitner eller ikke vitner?

Det er fortsatt uklart om vitner skal høres under behandlingen i Senatet. Den republikanske lederen Mitch McConnell har frem til nå avvist dette.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, som ble nektet av president Trump å vitne i Representantenes hus, har sagt at han vil møte dersom Senatet stevner ham.

Senatet skal trolig først stemme over å innlede riksrettssaken uten vitneførsler. Selv om det blir flertall for dette, utelukker ikke dette at vitner kan bli kalt inn på et senere tidspunkt, etter at de innledende prosedyrene er avsluttet.

Demokratene trenger kun støtte fra fire republikanske senatorer for å få gjennomslag for dette, men flere republikanske senatorer har de siste dagene signalisert at de ønsker å åpne for dette.

Demokratene har også signalisert at de har nye opplysninger og bevis som de vil legge frem under behandlingen i Senatet.

Høyesterettsdommer John Roberts vil trolig allerede torsdag bli tatt i ed som dommer i riksrettssaken. Det samme vil de 100 senatorene som skal fungere som jury.

Kommentarene til Senatets leder Mitch McConnell om at han akter å koordinere riksrettssaken med Det hvite hus har skapt kontroverser.

Det er ikke klart hvor lang tid riksrettssaken vil ta, men anslagene er fra to til fire uker.

