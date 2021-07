Riksdagen har godkjent Stefan Löfven som statsminister i Sverige

Etter at Löfven tapte mistillitsvoteringen for to uker siden, har han fortsatt som leder for et forretningsministerium.

Ulf Kristersson og Moderaterna forsøkte å skaffe seg flertall til å danne ny regjering, men etter to dager måtte han gi opp.

Riksdagens talsmann foreslo derfor å gi oppdraget til Löfven igjen. Han takket ja til nominasjonen.

Og i dag godkjente Riksdagen at Lövfen får fortsette som statsminister, og danne en regjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Ønsket omvalg

Sverige skal ha ordinært parlamentsvalg neste år. Men flere av opposisjonspartiene mente det ville vært riktig å skrive ut nyvalg allerede nå, slik at velgerne kunne få sagt sitt om hvilken politikk regjeringen skulle føre.

Lövfen skal nå regjere med et skjørt flertall med mange kompromiss.

– Det er bedre at denne regjeringen ikke tiltrer, enn at vi med åpne øyne innsetter en bakbundet regjering som når som helst kan falle, og som tilsynelatende mangler muligheten til å få gjennom et budsjett, sa Kristdemokraternas Ebba Busch.

Knapt mindretall

Minst halvparten av Riksdagens 349 representanter måtte stemme nei om Lövfen skulle blitt kastet. I avstemmingen var det et knapt mindretall på 173 representanter som stemte mot forslaget.

Totalt var det 116 som stemte ja, mens 60 avstod fra å stemme. Lövfen får derfor fortsette som statsminister.

Mindretallet kunne vært enda knappere. Liberalerna stemte for å felle Lövfen, men Nina Lundström gikk imot partilinjen, og avstod fra å stemme fordi partiet før valget i 2018 lovet å ikke samarbeide med Sverigedemokraterna.

– Å stemme gult innebærer å tolerere, men også å stå fritt i opposisjon. Jeg hedrer derfor valgløftet før valget i 2018. Derfor stemte jeg gult, sier hun ifølge SVT.