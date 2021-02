Rike i Brasil vil «snike» i vaksinekøen.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vaksine mot korona er en menneskerett, sier den 29 år gamle Beatriz Borgerth til NRK.

Hun er lege, og ansvarlig for vaksineringen ved sykehuset «Estagio de Sá» her i Rio de Janeiro.

Sykehuset ligger like ved en av byens store favelaer. En stor del av dem som kommer for å få sin covid-19-vaksine er fattige. Legen reagerer sterkt på ideen om at private selskaper skal kunne kjøpe vaksiner til ansatte og kontakter.

– Vaksinering mot koronasmitte må være uavhengig av hvilken sosial klasse man tilhører. Derfor må dette gå gjennom det offentlige helsevesenet, sier hun bestemt.

Lege Beatriz Borgerth mener vaksinering mot korona er en oppgave for det offentlige helsevesenet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Brasil og resten av Latin-Amerika er den delen av verden der forskjellene mellom rik og fattig er størst. Og for Beatriz er det viktig å unngå en klassedeling også når det gjelder beskyttelse mot covid-19:

– Vaksinen må først gis til de som trenger det mest. Hvis folk begynner å snike i køen går det ut over hele samfunnet. I tillegg blir ulikhetene enda større enn de allerede er, sier legen.

Stor mangel

Brasil begynte å vaksinere sine innbyggere mot covid-19 den 17. januar. Til nå er det satt drøyt 3,5 millioner doser. Nærmere 1,7 prosent av innbyggerne er dermed vaksinert én gang. Et par tusen har fått dose nummer to.

Med dette tempoet vil de ønskede 70 prosent av befolkningen først være vaksinert i 2024, skriver den brasilianske storavisen O Globo.

Det er i denne situasjonen en rekke private aktører her i Brasil ønsker å kjøpe vaksiner. En gruppe private sykehus forhandler med det indiske selskapet Bharat Biontech om kjøp av fem millioner doser koronavaksine.

Den 106 år gamle Zelia de Carvalho takker Gud etter å ha fått sin vaksine her i Rio. Hun opplevde også Spanskesyken for 100 år siden. Foto: Bruna Prado / AP

Og det mangler ikke på interesserte kunder. Markedsdirektøren Eduardo Menga sier følgende i et intervju med nyhetsbyrået Associated Press:

– Hvis jeg går på restaurant og betaler for maten min, tar jeg ikke andres mat.

– Og hvis jeg kjøper en vaksine fra en privatklinikk, tar jeg ikke den fra andre som står i kø i det offentlige helsevesenet. Jeg står i en annen kø og jeg mener at de som har den muligheten bør benytte den, sier han.

– Et godt tiltak

Et annet tiltak kommer fra en gruppe brasilianske bedrifter med landets største selskap, det halvstatlige oljeselskapet Petrobras, i spissen.

Mer enn 230.000 mennesker har dødd av covid-19 i Brasil. Men vaksineringen går tregt. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

De har foreslått å kjøpe mer enn 30 millioner doser av den britisk-svenske vaksinen AstraZeneka.

Ideen er at halvparten skal brukes av selskapene selv, til ansatte og kontakter. Resten skal være en donasjon til det offentlige helsevesenet i Brasil.

Både president Jair Bolsonaro og hans finansminister Paulo Guedes har uttalt seg begeistret om i ideen:

– Dette vil være en stor hjelp for økonomien,også for dem som ønsker å la seg vaksinere, sier presidenten. Finansministeren mener ideen er «åpenbart svært god».

Men i første omgang har utspillet fått en kald skulder fra vaksineprodusenten.

– I øyeblikket ønsker vi ikke å gjøre avtaler om salg til private aktører i Brasil, lyder svaret fra AstraZeneca.

Rikmannsviruset

Da koronaviruset kom til Brasil for snart et år siden ble det omtalt som «rikmannsviruset». Det ble brakt fra Europa av rike brasilianere som hadde vært på ferie i Nord-Italia.

Nå er spørsmålet om de privilegerte også skal kunne kjøpe seg beskyttelse mot viruset, mens andre må vente i køen:

Vaksineringen mot covid-19 setter nytt fokus på de sosiale ulikhetene i Brasil. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

– Pandemien gjør ulikhetene i Brasil enda tydeligere, sier antropologen Roberto DaMatta. Han har skrevet bestselgeren «Vet du hvem du snakker med?", der han tar et oppgjør med det brasilianske klassesamfunnet:

– Vi ser nå at de privilegerte organiserer seg for å få raskere tilgang til koronavaksinen, sier han til nyhetsbyrået AP.

Gonzalo Vecina, som er pensjonert fra en toppstilling i det brasilianske helsevesenet, sier det slik:

– Dette handler ikke bare om moral og rettferdighet, men også om folkehelse. Private aktører trenger ikke å bry seg om Helsedirektoratets prioriteringer, sier han.

– Hvis de er i markedet, får vi en kø for dem som kan betale 200 dollar og få en sprøyte neste uke, og en annen kø som ikke beveger seg på flere måneder.

– Alle må forstå at denne pandemien kun tar slutt når den er slutt for alle, sier helseeksperten.