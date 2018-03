Rik algerier lover å betale burka-bøter i Danmark

– Personlig er jeg imot nikab. Men jeg står fast ved at det ikke er andre som skal bestemme hva kvinner skal eller ikke skal ha på seg, sier han.

Rachid Nekkaz har tidligere kommet med det samme tilbudet i land som Belgia, Sveits, Nederland, Frankrike og Tyskland, og hevder selv å ha betalt 1.538 slike bøter til nå. Bøtene skal til sammen ha vært på flere millioner kroner.

– Det er ingen grenser for hvor mange bøter jeg vil betale. Det er ingen grenser for frihet, sa den 46 år gamle forretningsmannen under en pressekonferanse i København fredag.

Prinsipper

Regjeringen i Danmark har fremmet et lovforslag som forbyr kvinner å bære burka og nikab offentlig. Brudd på loven vil de straffe med bøter på 1000 danske kroner, gjentatte brudd kan straffes med bøter på opptil 10.000 danske kroner.

Folketinget skal stemme over lovforslaget i løpet av våren, noe Nekkaz reagerer sterkt på.

– Danmark er kjent for å være et land med frihet og toleranse, men nå har regjeringen deres bestemt seg for å stemme imot disse prinsippene, sier han.

Nekkaz mener selv at bruk av nikab vil gjøre det vanskeligere for muslimske kvinner å bli integrert i europeiske land, men mener likevel at det er en prinsippsak.

Kvinner kledd i nikab og hijab i Oslo sentrum. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Løkke reagerer

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er svært kritisk til utspillet fra Nekkaz og sier at det er udansk å betale andres bøter.

– Hvis dette danner skole, så undergraver det jo hele fundamentet i rettssamfunnet vårt, sier han til DR Nyheder.

Nekkaz ble født i Frankrike og er sønn av algeriske immigranter. I 2013 sa han fra seg sitt franske statsborgerskap for å kunne stille som kandidat i presidentvalget i Algerie.

Formuen har han bygd opp gjennom virksomhet innen IT-bransjen og eiendomshandel.