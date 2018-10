Rihanna droppet Super Bowl i Trump-protest

For en måned siden ble det kjent at gruppen Maroon 5 skal lede pauseunderholdningen i neste års Super Bowl-finalen, som skal spilles i Atlanta 3. februar 2019.

Men det ser ut som bandet ble spurt først etter at Rihanna takket nei. Grunnen er ifølge amerikanske US Weekly at Rihanna valgte å stå sammen med spillerne som har valgt å knele under nasjonalsangen før kamp.

Det var den nå klubbløse NFL-spilleren Colin Kaepernick som for noen år siden knelte under nasjonalsangen istedenfor å stå med hånden på hjertet, slik det forventes av spillerne.

Kaepernick kaller det en protest mot rasediskriminering og politivold i USA.

Aksjonen har blitt oppfattet som en vanæring av flagget og alt fra idrettsutøvere til politikere har kommentert handlingen til spilleren.

President Donald Trump har også kastet seg inn i debatten, og bedt Kaepernick finne seg et annet land.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er uklart hva slags tilbud superstjernen Rihanna fikk. Hverken tv-stasjonen CBS, som eier rettighetene til å sende finalekampen i amerikansk fotball, Super Bowl, eller hovedsponsoren Pepsi vil si noe mer om kontakten med Rihanna, ifølge USA Today.

Ifølge Entertainment Tonight har også popartisten Pink sagt nei til Super Bowl. Pink sang nasjonalsangen under Super Bowl i 2018.