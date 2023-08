De siste månedene har ukrainske piloter forberedt seg på å starte opptrening i kampfly av typen F-16.

Så raskt pilotene er ferdig opplært, vil USA godkjenne at slike fly kan overføres til Ukraina, sier en amerikansk tjenesteperson til nyhetsbyrået Reuters.

USAs utenriksminister Antony Blinken skal ha sendt et brev til regjeringene i Danmark og Nederland med forsikringer om dette, melder Reuters.

F-16-flyene lages av den amerikanske produsentene Lockheed Martin.

Støre: – Positivt signal

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK at de nye signalene fra USA er positive.

På spørsmål fra NRK om Norge er beredt til å sende F16-fly til Ukraina, svarer Støre slik:

– Det er en beslutning vi skal vurdere. Vi er positive til å bidra til opplæring av ukrainerne, slik at de kan fly et sånt fly. Men det å bygge et kampflyvåpen er en stor sammensatt oppgave, som flere land må bidra med over tid, sier Støre.

– Og USA er jo her helt avgjørende, fordi det er i utgangspunktet amerikansk teknologi, og derfor må USA delta. Det at de har gitt et signal nå, det er positivt.

– Så du sier at det kan bli aktuelt å donere norske F-16-fly til Ukraina?

– Vi har ikke tatt en stilling til det ennå, men som sagt, vi har jo vært med på prosjekt om å trene ukrainere, øve dem. Og det er fordi vi mener at det er rett og rimelig for et suverent land i Europa å ha et flyvåpen, sier Støre.

Skal trene opp piloter

Det var i mai at USAs president Joe Biden godkjente en plan om at ukrainske piloter skulle få opplæring i amerikanskproduserte F-16-fly.

Siden har flere Nato-land, blant annet Norge, Danmark og Nederland forpliktet seg til å hjelpe til med å trene opp pilotene.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har sagt at det er planlagt at opptreningen skal starte nå i august, melder Washington Post.

Ukrainsk flyger: – Gir oss mulighet til å overleve

Ukraina har lenge bedt om å få moderne, vestlige kampfly for å forsvare seg mot Russlands luftangrep.

Landet rammes jevnlig av missiler og droner fra Russland.

I mai snakket NRK med den ukrainske jagerflypiloten «Juice» i Ukraina.

– Med F-16 kan Ukraina skyte ned missiler og droner på grensen, før de når inn i landet. Det gir oss mulighet til å overleve, sa flygeren til NRK.