Reuters: Tidligere Oxfam-leder innrømmet sexkjøp i intern rapport

Det fremkommer i en intern rapport Reuters har fått tilgang til.

Rapporten ble utarbeidet i 2011 etter at organisasjonen mottok en epost som hevdet at flere medlemmer og ansatte i Haiti hadde brutt med Oxfams retningslinjer.

Rolan van Hauwermeiren, som ledet teamet i Haiti, er den eneste personen som er nevnt med navn i rapporten. Han ble intervjuet som en del av granskningen i 2011 og innrømmet ifølge rapporten «å ha benyttet seg av prostituerte i sin Oxfam-bolig». Han skal da også ha tilbudt å trekke seg.

Reuters har forsøkt å komme i kontakt med ham, uten å lykkes.

Torsdag refererte det belgiske nyhetsnettstedet VTM News til et fire siders langt brev fra van Hauwermeiren. Der nekter han for anklagene mot han.

– Det har vært flere menn og kvinner som har prøvd å komme seg inn i huset mitt med forskjellige påskudd for å be om penger, arbeid, eller for å tilby seksuelle tjenester. Men jeg ga aldri etter for disse framstøtene, hevdet han og innrømmet samtidig at han ved tre tilfeller hadde intim omgang i huset sitt.

– Dette var med en hederlig, voksen kvinne, som ikke var et offer for jordskjelvet og heller ikke en prostituert. Og jeg ga henne ikke penger, opplyste Van Hauwermeiren, som la til at han er dypt skamfull over hendelsen.