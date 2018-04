Reuters: Norsk Hydro saksøkes for lekkasje i Brasil

Søksmålet er på 250 millioner reais, snaut 600 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekket andre utslipp utenom renseanlegget ved fabrikken, men har ikke vedgått at det har ført til forurensning.

Selskapet avventer to granskinger som skal legges fram 9. april.

I mars ble selskapet dømt til å betale for 17 tester av 300 personer i alderen fem år og oppover etter utslippet. Fabrikken har også fått pålegg om å halvere produksjonen som følge av utslippene.

Klagde over illeluktende, misfarget vann

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset. Eksperter ved Instituto Evandro Chagas oppdaget at den lokale elva var forurenset av ulike metaller. Innbyggere hadde klagd over dårlig lukt og misfarget vann.

Ekspertene mente det forurensede vannet var en helserisiko for innbyggerne i minst tre nærliggende bebyggelser i delstaten Pará, nord i Brasil. Mistanken ble rettet mot Alunorte-anlegget.

– Det er mulig at forurensningen stammer fra avfall på industriområdet som kan ha lekket ut av rør som følge av flommen i forrige uke, sa Fernanda Pirillo, ved Instiuto Evandro Chagas til avisa Folha.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Beklager utslippene

Hydro har tidligere innrømmet og beklaget utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med et stort regnfall i februar.

– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, skrev Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding 19 mars.