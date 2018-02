Reuters: 100 russiske leiesoldater drept av amerikanske styrker

En russisk militær lege forteller til nyhetsbyrået at rundt 100 leiesoldater er drept, mens en kilde som kjenner flere av soldatene sier at minst 80 personer er drept.

Det var 7. februar at den USA-ledede koalisjonen gikk til massive luftangrep mot regimetro styrker i Deir al-Zor provinsen i Syria.

USA forklarte bombingen med at regimetro styrker hadde gått til angrep på USA-støttede kurdiske styrker øst i Syria.

Assads styrker støttes fra Moskva. Da angrepet fant sted understreket Russland at ingen av deres soldater var i Deir al-Zor. Men mange russiske borgere kriger i Syria som leiesoldater for et privat militærselskap som heter Wagner, ifølge flere rapporter.

Benekter døde soldater

Både amerikanske og russiske myndigheter har tidligere benektet russiske dødstall etter angrepet.

Nå bekrefter det russiske utenriksdepartementet at fem russere er død, men de hevder de døde ikke hadde noen forbindelse til Russlands væpnede styrker.

Helt siden USA og Russland involverte seg på hver sin side av borgerkrigen i Syria har stormaktene prøvd å unngå en militær konfrontasjon mellom dem. Det har de greid å unngå til nå ved at militæret til de to landene har hatt tett kommunikasjon.

Den 7. februar kan det se ut som kommunikasjonen ble svekket. Ifølge AP kan dette skyldes dårlig kommunikasjon mellom de russiske styrkene og leiesoldater som operer sammen med dem.

Russiske soldater står på Assads side i Syria krigen. Ifølge flere nyhetsbyråer får de hjelp av flere tusen russiske leiesoldater som har dratt til Syria for å tjene penger. Nå skal mange av leiesoldatene være drept i et amerikansk ledet angrep. Foto: VASILY MAXIMOV / Afp

Putins hemmelige hær

Leiesoldatene i kontraktørselskapet Wagner kalles Putins hemmelige hær. Ifølge nyhetsbyrået AP kjemper flere tusen leiesoldater sammen med det russiske militæret.

Det gjør at Kreml kan holde de offisielle dødstallene på antall drepte soldater i Syria lavt.

På sosiale medier kommer det nå frem at flere russiske leiesoldater ble drept i slaget 7. februar. Tallene på døde spriker fra 40 til nærmere 200.

Kreml fortsetter å benekte at ordinære soldater er drept.

– Ryktene om at flere titalls russere er død eller skadet er bare desinformasjon inspirert av russiske opposisjonelle, sier Maria Zakharova til Reuters. Hun er talskvinne for den russiske utenriksministeren.

En kilde nær Wagner organisasjonen bekrefter til Reuters at totalt 300 leiesoldater ble drept eller skadet i angrepet i 7. februar.

Sammenstøtet viser ifølge nyhetsbyrået Reuters at Moskva er dypere involvert militært i Syria enn det de tidligere har sagt, og de risikerer dermed direkte konfrontasjon med USA i Syria.