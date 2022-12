Nyhetsbyrået Reuters så nærmere på flere store bilfabrikker i Alabama. Resultatet er nedslående.

Ved minst fire fabrikker er det funnet eksempler på barnearbeid, hevder journalistene.

Fabrikkene det gjelder produserer deler til de sørkoreanske bilmerkene Hyundai og Kia.

Journalistene har gått gjennom dokumenter fra domstoler, selskaper og politi, samt intervjuet mer enn 100 personer.

Den 14 år gamle jenta fra Guatemala er én av historiene.

I mai i år skal hun ha jobbet på en av fabrikkene og montert bildeler. Familien trengte penger, men etter få uker skal hun ha mista jobben, forteller faren til jenta.

Årsaken var at det begynte å gå rykter om at myndighetene hadde fått vite at mindreårige jobbet ved fabrikken.

Hyundai og Kia har gigantiske bilfabrikker i USA. Flere av underleverandørene i delstaten Alabama anklages for barnearbeid. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Lot som om hun var eldre

Faren forteller at 14-åringen begynte å jobbe fordi hun ønsket å sende penger til familien i hjemlandet.

Han forteller at han fikk laget et falskt ID-kort der det gikk fram at datteren var 18 år og kom fra California. Faren sier han også tok kontakt med et bemanningsbyrå. I mai skal de begge ha fått jobb ved fabrikken.

I dag sier faren at han angrer på at han lot datteren få jobbe.

Jentas historie er ikke unik.

Sju tidligere ansatte ved en annen bildelfabrikk i Alabama har fortalt at de jobbet sammen med flere mindreårige.

I oktober oppdaget også myndighetene at to brødre på 13 og 15 år fra Guatemala jobbet på en annen av bildelfabrikkene i delstaten.

En eldre fetter, som jobbet sammen med brødrene på fabrikken, forteller at det aldri ble stilt spørsmål ved alderen deres.

Flere av selskapene det gjelder har uttalt at de ikke er kjent med at det har vært barnearbeid i deres fabrikker og at dette heller ikke er tillatt.

Ikke første gang

Undersøkelsen fra Reuters kommer fem måneder etter at politiet i Alabama fortalte at de hadde avslørt barnearbeid ved en fabrikk som leverte til Hyundai.

Ifølge politiet hadde barn ned i tolvårsalderen jobbet for en underleverandør til bilprodusenten.

Siden da er ti fabrikker, som leverer til Hyundai og Kia i Alabama, blitt etterforsket for barnearbeid. Det er ikke klart hva som er resultatet, skriver Reuters.

Ifølge amerikansk lov kan ingen under 18 år jobbe ved fabrikker hvor det er farlig utstyr. For barn under 16 år er reglene enda strengere.

Mangel på kontroll

Det er flere årsaker til at barn blir ansatt ved ulike bilfabrikker.

Økte leveringskrav og mangel på arbeidskraft, gjør at arbeidsgivere ser mellom fingrene med hvem de ansatte, hevder tidligere og nåværende ansatte til Reuters.

Det pekes også på at fabrikkjobber med lav lønn ofte tiltrekker seg migranter og mindreårige.

Dette er ikke overraskende, sier Terri Gerstein. Han jobber med arbeidsliv ved det juridiske fakultetet til Harvard University.

– Fabrikker i avsidesliggende, landlige områder. En region med lav fagforeningstetthet. Mangel på kontrollmyndighet. Bruk av bemanningsbyråer, mener Gerstein er forhold som er med på å forklare utviklinga.

Bemanningsbyråer får kritikk i rapporten for ikke å ta barnearbeid på alvor. Her står en Hyundai parkert utenfor et rekrutteringsbyrå i Alabama. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Bilprodusentene går gjennom rutiner

Hyundai og Kia er Sør-Koreas to største bilprodusenter. Begge eies av morselskapet Hyundai Motor Group.

De siste årene har bilene deres blitt mer og mer populære i USA. I dag er selskapet den tredje største bilprodusenten i USA.

Til Reuters opplyser selskapene at de nå går gjennom ansettelsespraksisen til leverandørene sine.

Begge selskapene uttaler at de har regler som forbyr barnearbeid, også hos sine underleverandører.