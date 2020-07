Rettslig drama om selvangivelsene: Delvis seier til Trump

Hva sa Høyesterett?

Den første kjennelsen i Høyesterett gir statsadvokaten i New York medhold i at han skal få alle finansielle dokumenter han har bedt om, inkludert selvangivelsene. Retten slår fast at presidenten ikke har absolutt immunitet. Trump, hans advokater og justisministeren har hevdet at det ikke er anledning til å verken etterforske eller tiltale en president mens vedkommende sitter i embetet. Dette har Høyesterett nå avvist.

– En enorm seier for USAs rettssystem, sa statsadvokat Cyrus Vance jr. i New York om kjennelsen.

Presidenten selv er imidlertid svært misfornøyd, og tvitrer at det hele er en «politisk forfølgelse»:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Er dette tap eller seier for Trump?

Den andre kjennelse fra Høyesterett er derimot en delvis seier for presidenten. Tre komiteer i Kongressen ba også om innsyn i både selvangivelser og finansielle dokumenter. Og lavere rettsinstanser var enige i at dette burde utleveres.

Det har Høyesterett avvist, og sender saken tilbake til lavere rettsinstanser. De øverste dommerne mener at sakens konstitusjonelle problemer og forholdet mellom statsmaktene ikke er godt nok utredet i denne saken, og ber lavere retter gjøre det.

Det betyr at det kan ta svært lang tid før denne del av saken er ferdig behandlet.

Det var ventet at Kongresskomitéene ville offentliggjøre Trumps selvangivelser og dokumenter om økonomiske forhold. Nå vil ikke det skje, og etterforskningen i New York er hemmelig inntil eventuell tiltale er utferdiget. Noe som kan ta lang tid. Så heller ikke her kommer det noen opplysninger til offentligheten før presidentvalget i november.

Hva sto striden om?

Trump kjempet mot at økonomiske opplysninger om han selv, familien og firmaene hans skal utleveres.

Det dreier seg om Trumps personlige økonomi de siste 8 årene, inkludert hans selvangivelser. Men også opplysninger om sju selskaper Trump eier. Pluss oversikter over den personlige økonomien til barna Donald Trump jr., Eric Trump og Ivanka Trump.

Hva har vært vanlig?

Alle presidenter siden Jimmy Carter (1977-81) har offentliggjort sine selvangivelser. Trump er den første som ikke har ønsket dette.

Hvem ville vite?

Dette er de to instansene som søkte opplysningene:

New Yorks statsadvokat ved Manhattan-distriktet, Cyrus Vance jr. Tre komitéer i Representanthuset i USAs nasjonalforsamling Kongressen. Disse tre komitéene har et flertall av Demokrater.

Hva ville statsadvokaten i New York?

Statsadvokat Cyrus Vance jr. ved Manhattan-kontoret etterforsker om regnskapsbøkene til Trumps firmaer har blitt ulovlig endret. Han mistenker at formålet med ulovligheten var å dekke over at Trump utbetalte hysjpenger til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Hva ville Kongressen?

Kongresskomitéene startet sin egen etterforskning etter at Trumps tidligere fikser og personlige advokat Michael Cohen vitnet for de folkevalgte. Han fortalte da at Trump hadde overdrevet opplysninger om formuen sin for å skaffe seg mere lån. Å gjøre noe slikt er ulovlig.

Komitéene undersøker også muligheter for russisk hvitvasking av penger i forbindelse med Trump, og dermed en mulig ulovlig utenlandsk innflytelse på presidenten.

Hva saTrumps advokater?

I den strafferettslige saken i New York anførte Trumps advokater at en sittende president ikke kan verken etterforskes eller tiltales så lenge han er i embetet.

Til Kongresskomitéenes sak sa Trumps rådgivere at den utelukkende er politisk og satt i verk for å ramme ham foran valget i november.

Hva har vært tidligere rettsavgjørelser?

Alle tidligere rettsavgjørelser i lavere rettsinstanser har gått mot president Trump, og gitt både statsadvokaten i New York og Kongressen medhold i at både Trumps regnskapsfirma Mazars og han bankforbindelser Deutsche Bank og Capital One må legge fram de opplysningene det spørres om.

Dommeren i appellretten, Amit Metha, skriver i sin avgjørelse at «det er simpelthen utenkelig at en grunnlov som gir Kongressen makt til å fjerne en president for blant annet kriminell aktivitet, skulle nekte Kongressen å kunne etterforske presidenten for ulovlig opptreden».

Nå må hun kanskje starte opp igjen arbeidet med denne saken fra bunnen av.

Trump mener at det heller er Obama som burde etterforskes

Trump har skrevet flere tvitter-innlegg etter kjennelsene. Særlig bittert er det kanskje at de to konservative høyesterettsdommerne som han selv utnevnte stemte med flertallet i saken hvor statsadvokaten i New York krevet innsyn.

Både Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh avviste at presidenten har immunitet mot strafferettslig forfølgelse.

Nå skriver Trump på tvitter at det heller er tidligere president Obama som bør etterforskes og straffes. Påstander som selv hans egen justisminister har avvist som grunnløse.