Rettsdokumenter: Mistenkte i New Mexico skal ha trent de elleve barna for skoleskyting

De fem mistenkte voksenpersonene i New Mexico, er siktet for å ha mishandlet de elleve barna som ble funnet i en teltleir under forferdelige forhold.

De mistenkte blir etterforsket for å ha drevet «våpentrening med barna, for at de videre kunne gjennomføre skoleskytinger», står det i rettsdokumenter i saken, ifølge CNN. Påstanden ble imidlertid ikke tatt opp i rettsmøtet onsdag.

UNDERSØKER: Politiet gjør undersøkelser i leiren der de elleve barna skal ha bodd sammen med to menn og tre kvinner som nå er siktet for barnemishandling. Foto: Morgan Lee / AP

«Dersom de siktede skulle slippe fri fra varetekt er det sannsynlig at de tiltalte kan begå nye forbrytelser på grunn av forberedelser og planlegging av fremtidige skoleskytinger», heter det i dokumentene.

Leiren der barna ble funnet skal ha bestått av en campingvogn gravd ned i jorden og dekket av plast. Det er hverken vann, toalett eller elektrisitet i leiren.

Oppdaget leir

I går opplyste sheriff i Taos County, Jerry Hogrefe, at politiet hadde funnet levningene etter en død gutt i skrekkleiren.

Det er uklart om det er levningene er etter den savnede tre år gamle gutten Abdul-Ghani Wahhaj, som har vært savnet siden desember i fjor. Rettsmedisinere har ikke bekreftet funnet av den avdøde unge gutten.

GRUSOMME FORHOLD: I en leir delvis under jorden fant politiet barna.

Treåringen skulle til en park sammen med faren Siraj Ibn Wahhaj (39), som nå er en av de siktede voksenpersonene, da begge forsvant fra Clayton County i staten Georgia. Ifølge guttens mor har sønnen, som har en sykdom som gjør at han ikke kan gå på egen hånd, vært borte fra hjemmet i ni måneder.

Politiet var på jakt etter 39-åringen, mistenkt for å ha bortført sin egen 3-åring, da de oppdaget teltleiren.