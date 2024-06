Meiningsmålingane tyda på solid valsiger til ytre høgre og Nasjonal samling. No ser det ut til å gå i oppfylling.

Ikkje sidan 1981 har fleire folk gitt si stemme i eit fransk val.

Nasjonal samling, med Marine Le Pen og det unge stjerneskotet Jordan Bardella i leiinga, har fått 34 prosent av stemmene, ifølge fleire valdagsmålingar.

Partiet til Marine Le Pen jubler over gode resultat i første runde av valet i Frankrike. Du trenger javascript for å se video. Partiet til Marine Le Pen jubler over gode resultat i første runde av valet i Frankrike.

Venstrekoalisjonen hamnar på andreplass med rundt 29 prosent av stemmene, og president Emmanuel Macron sin sentrumskoalisjon kjem på tredjeplass med rundt 21 prosent, ifølge prognosane.

No ber venstresida andre parti om å trekke kandidatar viss det hjelper for å stanse Le Pen i andre runde.

Trur absolutt fleirtal er mogleg

Nasjonal samling ligg altså godt an til å vinne valet om den franske nasjonalforsamlinga.

Statsministerkandidaten til Nasjonal samling, Jordan Bardella, har sagt at han vil prøve å verte statsminister berre om han får absolutt fleirtal.

Le Pen seier i kveld at ho håpar på dette.

– Tala viser at det frankse folket har sett Nasjonal samling i front, seier ho i ein kommentar, og legg til at «leiren til Macron er nærmast utradert».

Statsministerkandidat Jordan Bardella og ytre høgre-partiet Nasjonal samling fekk fleirtalet i første runde av det franske valet. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Det er totalt 577 seter i nasjonalforsamlinga, og eit parti treng 289 for absolutt fleirtal.

Ifølge prognoser kan ytre høgre vinne dette i andre valrunde, melder AFP. Dei er med kveldens resultat 29 mandat ifrå absolutt fleirtal.

Professor i fransk politikk ved HiØ, Franck Orban, seier dette er godt innanfor rekkevidde.

– No kjem alt an på kva dei andre partia gjer, seier han.

Venstresida trekk kandidatar

Dette er eit stort tap for Macron. No ber han om samling i botn og brei ein brei allianse mellom republikanske og demokratiske kandidater i runde to av valet.

Sterke reaksjoner frå venstresida då valdagsmålingane vart klare klokka 20.00. Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Partia i sentrum og til venstre kan trekke sine kandidatar i dei distrikta kor dei hamna på tredjeplass. Dette for å gi flest mogleg stemmer til det andre partiet som ikkje er Nasjonal samling.

Leiar av ytre venstre-partiet La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, seier no at dei kjem til å gjere akkurat dette, for å stanse Le Pen.

Høgste valdeltaking sidan 1981

Resultata frå ein valdag heilt utanom det vanlege tikka inn klokka 20.00 i kveld.

Veljarar i hopetal strøymde til stemmeurnene i den første runden av eit av dei mest polariserte vala i nyare historie. Eit val som kan ende med at ytre høgre får makta i Frankrike.

Valdeltakinga landa på 65 prosent.

Stor jubel på valvaka til Nasjonal samling i Henin-Beaumont i dag. Foto: Yves Herman / Reuters

President Emmanuel Macron sjokkerte nasjonen med å oppløyse nasjonalforsamlinga og lyse ut nyval etter at ytre høgre knuste hans sentrumskoalisjon i Europaparlamentsvalet for tre veker sidan.

Kveldens resultat er ein god peikepinn på kva det endelege utfallet av valet vil vere, og ikkje minst på kor folkemeininga ligg.

Men det er frå no av at det verkeleg byrjar å koke i fransk politikk.

I dag var nemleg berre første runde av nyvalet. Andre runde skjer søndag om ei veke, den 7. juli. Då får franskmennene valet berre mellom dei partia som har kome seg over sperregrensa på 12 og ein halv prosent.

I løpet av den kommande veka skal partia som er aktuelle for runde to legge slagplanar, inngå alliansar og kanskje til og med hestehandlar.

Valet vert omtalt som eit skjebneval. Ein veljar i Wissembourg aust i Frankrike vurderer kandidatane. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Kjøpekraft, innvandring og kriminalitet

Nasjonal samling har konsentrert seg om særleg tre saker i valkampen. Dette er dei same tre sakene som har vore viktigast for veljarane i dette valet, ifølge meiningsmålingar frå Ipsos:

Kjøpekraft, innvandring og kriminalitet.

Macron har rekordlåg oppslutning blant det franske folket. Med krigen i Ukraina og prisauke på både mat og energi som eit bakteppe, har støtta til det innvandringskritiske og EU-skeptiske partiet Nasjonal samling stige til vêrs.

Dette har skjedd trass presidentens løfte om å hindre at ytre høgre får breiare fotfeste.

President Emmanuel Macron og presidentfrue Brigitte Macron gav sine stemmer tidlegare i dag. Foto: YARA NARDI / AFP

Motvilja til sittande statsminister og president har auka enormt sidan slutten av 90-talet, uavhengig av kva partitilhøyrsel dei ulike leiarane har hatt. NTNU-professor George Chabert, som forskar på fransk politisk historie, trur folket treng eit brot i fransk politikk.

– Stemninga i det franske ordskiftet no er skuffa og trøytt. Det er ei kjensle av at no må det skje noko nytt, og dette valet kan vere nettopp dette skiftet folk saknar, seier han.

Frankrike har både president og statsminister, som styrer høvesvis senatet og nasjonalforsamlinga. Det er nasjonalforsamlinga det er val på no. Partiet som vinn valet, får statsministeren.

Det betyr ikkje at Macron må gå av som president. Han kan sitte heilt til neste presidentval, som er i 2027, noko han også har planar om å gjere – uavhengig av utfallet i nyvalet.

Valet mobiliserte til den største deltakinga sidan 80-talet. Også i franske Ny-Kaledonia stod folk i kø for å stemme i dag. Foto: THEO ROUBY / AFP

Men livet som statsleiar vil verte mykje vanskelegare utan fleirtal frå eigen koalisjon i nasjonalforsamlinga. I praksis vil makta til Macron verte kraftig innskrenka.

Politisk gambling

Då Nasjonal samling (RN) og ytre høgre gjorde eit brakval i Europaparlamentsvalet 9. juni, svarte Macron med å lyse ut nyval i den franske nasjonalforsamlinga.

Sjølv om det ikkje var sin eigen statsminister franskmennene stemte på den dagen for tre veker sidan, var det ein sterk indikator på at fleirtalet av det franske folket ønsker seg andre leiarar enn den sentrumskoalisjonen som sit med makta i dag.

Macron hadde ikkje trengt å lyse ut nyval, men gjorde det likevel.

– Eg kan ikkje late som om ingenting har skjedd, sa han på fransk TV.

Det sjokkerte dei fleste – ikkje minst sittande statsminister Gabriel Attal, som no risikerer å måtte gå av, men som ikkje visste om nyvalet før Macron annonserte det til heile nasjonen.

Valeksperimentet har provosert både rivalar og allierte. Fleire ser på det som politisk gambling som berre tener ytre høgre.

Sjølv seier Macron at målet var å ta tilbake kontrollen over fransk politikk, men det er ikkje det kveldens valresultat indikerer.