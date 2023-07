Reservist: – Israels viktigste våpen er ødelagt

Roy Gordon har kjempet i det israelske forsvaret over halve livet. Som ung soldat tjenestegjorde han i den okkuperte delen av Libanon, han var flere år i luftforsvaret og siden en del av den frivillige reservestyrken.

Men etter at statsminister Benjamin Netanyahu og hans koalisjon av religiøse og ekstreme partier på ytre høyre fløy mandag vedtok første del av en kontroversiell rettsreform, er det slutt.

– Jeg vil ikke tjenestegjøre i et diktatur, sier 45-åringen.

Stemmen er hes når NRK snakker med ham over internett.

Til daglig er han toppsjef i et av de fremste arkitektfirmaene i Tel Aviv, men de siste månedene har han knapt vært på kontoret.

I stedet har han kjempet mot at politikerne skal få makt på bekostning av Høyesterett.

– Jeg har tjenestegjort i det meste av livet mitt under konservative regjeringer jeg ikke er enige med. Men dette er noe annen, sier Gordon.

Statsminister Benjamin Netanyahu mener tvert imot at det blir mer demokratisk når høyesterett ikke kan stanse lovforslag vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset.

Han har sagt at reformen er nødvendig fordi rettsvesenet har for mye kontroll over offentlig politikk, og at det trengs en bedre balanse mellom demokratisk valgte lovgivere og rettsvesenet.

VANT: Statsminister Benjamin Netanyahu fikk banket igjennom et lovforslag mandag som svekker høyesteretts makt. Foto: Reuters

Gordon tror det er tre grunner til at regjeringen gjør dette.

– Det er den eneste måten Netanyahu kan stoppe rettssakene mot ham, de ultraortodokse vil unngå å tjenestegjøre i hæren og de ekstreme på ytre høyre fløy vil gjøre det lovlig å bo på det okkuperte Vestbredden, sier Gordon

Forsvarets ryggsøyle

Reservistene er selve ryggsøylen i det israelske forsvaret.

Det er anslått at hæren består av rundt 150.000 soldater, mens reservestyrken teller rundt 400.000 mann.

Mange fortsetter som frivillige reservister helt opp i 50-årene.

Over 10.000 reservister har skrevet under på at de vil slutte å melde seg til tjeneste dersom rettsreformen ble vedtatt.

Flere har nå gjort alvor i trusselen.

POLITI: Politiet har slått hardt ned på protestene, noe også Roy Gordon har fått merke. Foto: Privat

Netanyahu fikk tirsdag forsikringer fra den israelske forsvarsledelsen om at de kan håndtere en konflikt i nær fremtid uten hjelp fra reservesoldater, men på sikt kan det ha betydning for Israels sikkerhet.

– Hvis reservistene på lengre sikt ikke møter opp til tjeneste kan det skade hærens beredskap, sa talsmannen i det israelske forsvaret IDF, Daniel Hagari tirsdag.

Hagari sier at de denne uken har mottatt flere forespørsler fra reservister som ønsker å slutte og tjenestegjøre.

Etter voteringen mente Netanyahu at reservistene setter innbyggernes sikkerhet i fare:

– Hæren trenger dedikerte reservister som elsker landet sitt. Ingen regjering kan bøye seg for et diktat, sa han.

PROTESTER: I 29 uker har israelere demonstrert i gatene Foto: AP

Mistet sitt viktigste våpen

Helt siden Israel ble grunnlagt for 75 år siden har forsvaret fungert som en smeltedigel hvor unge menn og kvinner med ulik bakgrunn har stått sammen for en felles stat.

Nå er de splittet.

Reservistene tror det vil få ringvirkninger for hæren.

– Det var Israels viktigste våpen, og nå er det ødelagt. Det vil ta mange år før hæren klarer å gjenopprette det, mener Roy Gordon.

UDEMOKRATISK: Israelere fortsetter å gå i gatene for å protestere mot den ytterliggående regjeringens svekkelse av demokratiet, slik de ser det. Foto: Reuters

Han er også blant dem som frykter at et svekket israelsk rettsvesen vil åpne for at soldater kan bli rettsforfulgt ved internasjonale domstoler for å gjøre tjeneste i okkuperte områder.

Derfor gir han ikke opp kampen.

– Vi tapte slaget, men vinner krigen.