Det var under en telefonkonferanse med velgere at den republikanske senatoren fra Nebraska fikk spørsmål fra en kvinnelig velger om hvorfor han kritiserer presidenten så mye.

Da klarte ikke Sasse å styre seg.

Under det nesten ti minutter lange svaret, som Washington Examiner har fått tilgang til, begynner senatoren med å ramse opp ting der han og Trump er enige, men listen er kort.

Det går ikke lenge før han anklager presidenten fra hans eget parti for feilhåndtering av koronakrisen, for å innsmigre seg hos diktatorer og hvite nasjonalister, dolke allierte i ryggen, bruke penger som en «full sjømann» og dårlig behandling av kvinner.

– Først ignorerte han covid-19, så gikk han inn i full nedstengningsmodus. Han var den som sa at 10 til 14 dager med nedstenging ville fikse dette, og det stemte aldri. Jeg mener at måten han leder oss gjennom denne krisen på, er hverken fornuftig, ansvarlig eller riktig, sa Sasse.

Donald Trump møtte velgere og programleder Savannah Guthrie på trygg avstand i Miami natt til torsdag. Der ble han hardt presset for håndteringen av koronakrisen. Denne håndteringen er bare én av tingene Sasse har å utsette på Trumps innsats som president så langt. Foto: Evan Vucci / AP

– Bruker presidentembetet som en forretningsmulighet

Senatoren, som stiller til gjenvalg i Nebraska den 3. november, var ikke nådig mot den sittende presidenten og fortsatte tiraden med å hevde at Trump «slikke diktatorer oppetter ryggen».

– Han ignorerer at uigurer er i konsentrasjonsleirer i Xinjiang og har ikke har løftet en finger for å hjelpe menneskene i Hongkong. USA dolker jevnlig allierte i ryggen under hans lederskap, sa han.

Sasse har vært kritisk til Trump helt siden har stilte til valg for fire år siden. I 2016 sammenlignet han Trump med tidligere Ku Klux Klan-topp og rasist David Duke, og nektet å stemme for ham.

De siste årene har han toned ned kritikken, men onsdag lot han alt strømme ut med sterkere styrke enn noensinne.

Dette er den første tydelige kritikken mot presidenten fra en republikansk politiker som stiller til gjenvalg i førstkommende valg.

– Familien hans har brukt presidentembetet som en forretningsmulighet, og han flørter med hvite nasjonalister, sa Sasse.

– Kan forårsake republikansk blodbad

Men den aller største frykten til senatoren er at Trump skal skremme velgerne vekk fra det republikanske partiet, og føre til store omveltninger i USAs senat.

– Jeg ser nå at det er muligheter for et republikansk blodbad i senatet, og det er derfor jeg aldri har vært på Trump-toger. Det er derfor jeg ikke driver valgkamp for ham, sa han.

I tillegg til presidentvalget, er det også kongressvalg 3. november. Alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet er på valg.

Republikanerne har i dag flertall i Senatet med 53 mot 47 senatorer, og målingene antyder at Demokratene har gode sjanser til å øke med fire.

– Debatten i ettertid kommer ikke til å handle om hvorfor jeg var så slem mot Donald Trump. Den kommer til å handle om hva i all verden vi tenkte på da vi trodde at det å selge en TV-besatt, narsissistisk person til det amerikanske folket var en god ide? sa Sasse.

Flere amerikanske medier har verifisert og publisert lydklippet der Sasse kommer med uttalelsene.

Hans talsmann James Wegmann bekrefter overfor Washington Examiner at senatoren kom med uttalelsene tidligere denne uken:

– Jeg vet ikke hvor mange flere ganger vi kan skrike ut dette: Selv om politikerne i hovedstaden er kun er besatt av presidentvalget, er flertall i senatet ti ganger viktigere. Det er den eneste valget Ben bryr seg om, valget han arbeider med, og det eneste han snakker om.