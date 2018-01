Republikansk leder: – Få slutt på galskapen

Lørdag gikk USA inn i en såkalt «shutdown» fordi det ikke er enighet om budsjettet for 2018.

– La oss åpne opp administrasjonen igjen, sa McConnell da debatten om budsjettet ble gjenopptatt lørdag.

Kvelden i forveien prøvde republikanerne forgjeves å få gjennom en midlertidig plan som ville sikret finansieringen av de statlige etatene fram til midten av februar. 49 senatorer stemte mot forslaget, deriblant fem republikanere.

Resultatet er at flere statlige etater stenges og hundretusenvis av ansatte permitteres fordi det ikke er penger til å lønne dem.

– Gave fra demokratene

Donald Trump har gjort det klart at han ikke ønsker å forhandle om innvandringsspørsmålene. Foto: Evan Vucci / AP

McConnell oppfordrer kollegaene til å få en «slutt på galskapen» og stemme for et forslag om midlertidig finansiering fram til 8. februar.

I en pressemelding opplyser han at en ny budsjettavstemning finner sted natt til mandag.

– Jeg kan forsikre om at vi vil ha avstemningen klokka 01.00 natt til mandag, med mindre det er ønske om å ha den tidligere, sier McConnell.

President Donald Trump har imidlertid gjort det klart at han ikke ønsker å forhandle om innvandringsspørsmålene som har vært hovedårsaken til den fastlåste konflikten.

– Demokratene er langt mer bekymret for illegale innvandrere enn de er for vårt gode forsvar eller sikkerheten ved vår farlige, sørlige grense. De kunne enkelt ha fått til en avtale, men valgte å spille nedstengningspolitikk i stedet, skriver Trump på Twitter.

– Dette er ettårsdagen for mitt presidentskap, og demokratene ønsket å gi meg en fin gave.

– Trump-shutdown

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, har imidlertid lagt all skyld på Trump. Han viser til at han senest få timer før avstemningen var på kontoret til presidenten for å forhandle om avtale mellom demokratene og republikanerne.

– Jeg la til og med fram muligheten for å støtte muren på grensen til Mexico på bordet for å få til en avtale, sa Schumer i Senatet etter avstemningen. Han refser Trump for å ikke ville forhandle fram en avtale.

– Dette vil bli kalt en Trump-shutdown, for det er ingen andre som fortjener mer skyld for situasjonen vi befinner oss i enn ham, sa Schumer.