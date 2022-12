Seks uker etter at George Santos (34) ble valgt inn som representant for New York, kunne flere medier rapportere om at han hadde løyet om tidligere arbeidsforhold, utdanning, finanser og familiebakgrunn.

Santos er en av svært få åpent homofile republikanske kongressrepresentanter, og den første med brasiliansk opphav.

Santos' advokat gikk innledningsvis ut og avskrev avsløringene som «en skuddsalve med angrep» og «ærekrenkende påstander».

En uke senere innrømmer Santos store deler av løgnene.

– Syndene mine her er at jeg har pyntet på CV-en, sa Santos til avisen New York Post på mandag.

Fremtredende opposisjonspolitikere ber nå om at Santos, som også løy under sin mislykkede valgkamp i 2020, går av.

– Vi gjør dumme ting i livet

Santos ble 8. november valgt inn som representant for New York, og var med på å snu kontrollen på Representantenes hus knepent over til Republikanernes side.