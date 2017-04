Republikansk komitéleder trekker seg fra Russland-gransking

Republikaneren Nunes opplyser selv torsdag at han trer tilbake midlertidig.

Demokrater har de siste ukene kritisert Nunes' rolle under granskingen av kontakten mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland.

Demokrater i etterretningskomiteen beskylder Nunes, som var en del av Donald Trumps overgangsteam etter valgseieren, for å være for tett på Det hvite hus til å kunne lede noen upartisk gransking.

Nunes viser torsdag til at demokrater har klaget ham inn for Kongressens etiske komité.

– Anklagene er helt feil og politisk motivert, sier han i en uttalelse.

Fakta om Trumps bånd til Russland Ekspandér faktaboks Representantenes hus i Kongressen besluttet i januar å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 gjentatte ganger hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i løpet av 2016 uten å ha opplyst om det. Kilde: NTB

Møtte kilde i Det hvite hus

Det er uklart nøyaktig hvilke etiske overtredelser Nunes beskyldes for å ha begått.

Flere separate granskinger pågår av kontakten mellom Russland og Trump-leiren, og én av dem er iverksatt av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Trump har imidlertid krevd at Kongressen også må undersøke påstandene om at han i fjor ble avlyttet av forgjengeren Barack Obama.

I mars hevdet Nunes at Trump kan ha blitt overvåket som et resultat av at amerikansk etterretning har avlyttet personer fra andre land. Senere opplyste Nunes at han møtte kilden til denne opplysingen i eller ved Det hvite hus.

Donald Trump fikk onsdag besøk av Jordans konge. Han mener Kongressen også må undersøke hans påstander om at han har blitt avlyttet av Obama. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Støtte fra Ryan

Nunes får torsdag støtte av den republikanske lederen i Representantenes hus, Paul Ryan. Han sier partikollegaen ser fram til å forsvare seg i den etiske komiteen.

– Det er klart at denne prosessen ville blitt en distraksjon for etterretningskomiteens gransking av russisk innblanding i valget, sier Ryan.

Ryan foreslår at republikanerne Mike Conaway, Trey Gowdy og Tom Rooney stepper inn og leder Russland-granskingen midlertidig.

Parallelt med granskingene i Kongressen jobber FBI med å etterforske forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og russiske myndigheter.