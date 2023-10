Det som skjedde i kongressalen tirsdag kveld har aldri skjedd før.

Åtte republikanske representanter stemte for å avsette sin egen leder i Representantenes hus.

Nå står det tredje mektigste politiske embetet i USA tomt. Det får landet til å se ustabilt og ustyrlig ut, og kan skade både verdensøkonomien og freden.

Kriseleder

Patrick McHenry fra Nord-Carolina fungerer som leder i Representantens hus nå.

Patrick McHenry er midlertidig leder av Representantenes hus. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Men rollen han påtok seg i kaoset tirsdag er ment for krisesituasjoner. Slik som at lederen i kongressen skulle bli drept i et terrorangrep eller akutt syk.

Kevin McCarthy er ikke akutt syk. Han ble bare avsatt av opprørere i eget parti i en avstemning han selv hadde tillatt dem å holde.

Mini-Trump

Hovedmannen bak avstemningen heter Matt Gaetz. Han har fått masse oppmerksomhet og donasjoner fra tilhengerne sine de siste dagene.

Selv om det også er mange partikolleger som er rasende på ham og vil frata ham plassen i partigruppa.

Den 42 år gamle kongressmannen fra Florida er blitt beskrevet som en slags Mini-Trump.

Siden han ble valgt i 2018, har han vært mer interessert i å skape kaos enn å styre landet, mener mange.

Matt Gaetz representerer et konservativt distrikt i Florida. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Det dukker opp stadig flere slike politikere i USA. De har lært av Trumps mangel på respekt for regler og institusjoner, og velgerne liker deres selvsikkerhet og kompromissløshet.

Fikk avstemning

Da republikanerne skulle velge Kevin McCarthy til leder i januar, bidro Matt Gaetz sterkt til å gjøre det hele til en farse.

15 avstemninger måtte til før McCarthy ble valgt. Det tok flere dager.

Men McCarthy hadde så lyst på den mektige jobben at han gjorde en risikabel avtale med Gaetz og de andre opprørerne: De kunne når som helst be om en avstemning i kongressen hvis de ikke hadde tillit til ham.

Det var en slik avstemning Gaetz fikk gjennomført tirsdag kveld.

Nesten alle republikanere stemte for at McCarthy skulle bli sittende. Men siden alle demokratene stemte mot, avgjorde opprørerne.

Kevin McCarthy etter at han var avsatt av sine egne tirsdag. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Svak leder

Kevin McCarthy var en svak kongressleder. Han vinglet både i forholdet til Trump og til de høyreradikale i sitt eget parti, og gjorde avtaler til høyre og venstre som han ikke klarte å holde.

Rett før han ble avsatt, var de samme opprørerne i ferd med å presse igjennom en nedstengning av den føderale staten ved å nekte å vedta et budsjett

Da gjorde Kevin McCarthy noe overraskende. Han gikk til Demokratene for å få vedtatt et midlertidig budsjett, fordi han visste hans eget knappe flertall ikke ville stille seg bak det.

Det var dette som provoserte Gaetz så mye at han bestemte seg for å iverksette avsettingsplanen.

Steve Scalise stilte med munnbind i Kongressen torsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Hvem skal overta?

To kjente republikanere har meldt sin interesse for den mektige, men utakknemlige jobben.

Steve Scalise fra Louisiana

Jim Jordan fra Ohio

Begge står lenger til høyre enn McCarthy og kan få støtten til opprørerne på høyresida. Å få denne fløyen under kontroll vil bli et hovedkrav fra den som skal overta.

I dagene framover vil de to drive valgkamp i den moderate fløyen i partiet i lukkede rom, og andre kandidater kan også komme til å melde seg.

Kongressen møtes ikke igjen før på tirsdag, og republikanerne sier de heller vil ta tida til hjelp enn å velge en leder i hui og hast.

Jim Jordan har blant annet profilert seg på saken om Hunter Biden, president Bidens sønn. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Ønsker Trump

Et par representanter, med den kjente Marjorie Taylor Greene i spissen, har foreslått at Donald Trump burde spørres.

Han er ikke kongressrepresentant, men det står heller ikke noe sted at lederen i Representantenes hus må være det.

Men Trump sa onsdag at han er interessert i Det hvite hus, ikke kongressen.

Politikere mot makta

Hva er det så som skaper slikt kaos i det republikanske partiet?

Republikanerne har stor makt og innflytelse i mange deler av USA, og styrer også i et flertall av delstatene.

Snakker du med vanlige velgere utenfor de store byene, er de opptatt av å begrense makta til politikerne i Washington DC.

Mange mener at det føderale nivået må slankes, og at byråkratene her i byen tjener for mye og bør sitte på åremål.

Mange republikanere vil at delstatene skal bestemme mer og politikerne i Washington mindre.

Slik sett er det et paradoks å være republikaner i Kongressen. Mange av disse politikerne er valgt til å styre noe de er imot.

Å stemmer for budsjetter og høyere gjeldstak sitter langt inne.

Dette er en av grunnene til at Republikanernes siste to ledere i Kongressen, Paul Ryan og John Boehner, til slutt trakk seg fordi de ikke orket den umulige jobben med å samle partiet.

Og i bakgrunnen hvisker Donald Trump.

«Tørke ut sumpen»

Trump er ikke kjent for å hviske. Han roper heller. Om at Washington er ekstremt korrupt og at sumpen her skal «tørkes ut». At overbetalte byråkrater og etater skal vekk.

Mange republikanere ønsker å legge ned utdanningsdepartementet, FBI og skattedirektoratet IRS.

Donald Trump var torsdag i retten i New York der han er tiltalt for korrupsjon. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Målet med Trumps prosjekt er ikke å styre, men å gjøre det vanskeligere for systemet å styre.

Slik sett er opprøret til «Mini-Trump» Matt Gaetz lett å forstå. Det er en sentral del av mange republikanernes politiske prosjekt.

Ikke bra for supermakten

Tilliten til kongresspolitikerne er nå på under 20 prosent i USA.

Det er kanskje ikke så rart, når slike ting som skjedde tirsdag kan skje.

Men samtidig må landet styres. Demokratene valgte å kaste McCarthy de også.Han hadde ikke hjulpet dem med stort, og de mener han er en svak leder.

Men avgjørelsen deres skaper også usikkerhet.

For det er republikanerne som har flertallet og må velge en leder. Sjansen er stor for at vedkommende vil være mer konservativ enn Kevin McCarthy.

Dermed kan det bli vanskeligere for president Joe Biden å få penger over statsbudsjettet til sine velferdsprogrammer.

Det blir også vanskeligere for Ukraina å få like mye våpenstøtte neste år, som det de har fått i år.

Uansett, om halvannen måned må amerikanerne ha en ny kongressleder og et statsbudsjett.

Ellers blir hele statsapparatet nedstengt. Det ser ikke bra ut utenfor USA.

Supermakten som ikke klarer å styre seg selv.