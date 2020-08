Republikanernes partiformann i Kenosha til NRK: Takker Trump for å ha reddet byen

– Jeg var fornøyd med presidenten før. Nå er jeg ekstatisk etter at han reddet byen, sier Erin Decker til NRK.

Hun er formann for Det republikanske partiet i Kenosha – byen som har vært i verdens søkelys etter at politiet søndag skjøt svarte Jacob Blake i ryggen.

Decker viser til Trumps beslutning onsdag om å sende føderalt politi til byen i Wisconsin.

– De lokale myndighetene spurte ikke guvernøren om hjelp og guvernøren avslo et tilbud om hjelp fra presidenten. Folk er veldig skuffet og sinte på lokale myndigheter. De er veldig glade for at Trump sendte inn politi. Det gjorde en umiddelbar forskjell, sier hun.

Utbrente biler og en bygning i sentrum av Kenosha torsdag. Foto: Russell Contreras / Russell Contreras

Folk er blitt redde

Etter at Blake ble skutt var det store demonstrasjoner og opptøyer i Kenosha tre kvelder på rad.

Noen av demonstrasjonene var fredelige, men det var også omfattende opptøyer og plyndring.

Kenosha er en tidligere bilindustriby som har slitt økonomisk i mange år.

Dette er Kenosha Ekspandér faktaboks Kenosha ligger i delstaten Wisconsin, rundt ti mil nord for Chicago. Den har rundt 100.000 innbyggere.

Kenosha er en tidligere tradisjonell industriby, der bilindustrien sto sterkt. Ifølge byhistorikerne er blant annet er rattet og setebeltet nyvinninger som stammer fra byen. Den siste bilfabrikken i Kenosha, en Chrysler-fabrikk, ble nedlagt i 2010.

Kenosha har delvis klart omstillingen til moderne høyteknologisk industri, og selskaper innen flyteknologi, avfallshåndtering og forsvarsindustri er blant dem som er etablert i byen.

Innbyggerne er i gjennomsnitt rikere enn i USA som helhet og har i høyere grad helseforsikring.

Når det gjelder det politiske, er Kenosha plassert omtrent midt mellom republikanerne og demokratene.

Kenosha ligger i Wisconsin, en av de tradisjonelt demokratiske delstatene som Donald Trump vant med knapp margin i presidentvalget i 2016.

I presidentvalget i 2016 delte byen seg omtrent helt likt mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Trump fikk 36.025 stemmer mens Clinton fikk 35.770 stemmer.

– Det vil ta år å bygge opp alt som er brent ned. Vi har brukt millioner av dollar for å pusse opp byen og så skjer dette, sier Decker

Hun sier at det som har skjedd i byen er skremmende. Folk i den lille småbyen er blitt redde.

– Bygninger både i sentrum og andre deler av byen er brent helt ned. Bygningen der man jobber med prøveløslatelser er bare en ruinhaug, sier hun.

Demonstranter i Kenosha tirsdag kveld. Selv om det har vært ødeleggelser i byen har langt de fleste demonstrantene vært fredelige. Foto: KEREM YUCEL / KEREM YUCEL

– Hadde sendt inn kavaleriet

Delstatsguvernør Tony Evers satte allerede mandag inn nasjonalgarden. Men Decker sier at de ikke gjorde nok for å stoppe opptøyene.

Først onsdag kveld, etter at de føderale styrkene kom til Kenosha, stoppet opptøyene.

Hun bruker et bilde fra westernfilmer for å beskrive sine følelser da det føderale politiet kom til byen.

– På onsdag ble publisert en video av militære kjøretøyer på vei til byen. Det føltes som om president Trump hadde sendt inn kavaleriet, er ordene hun bruker.

Forsvarer 17-åring

Sheriffen i Kenosha, Dave Bent, er republikaner, men har kritisert president Bush. – Da koronakrisen begynte sendte han et brev til de andre sheriffene i delstaten og angrep president Trump, sier Erin Decker som sier at sheriffen har blitt Demokrat. Foto: Brandon Bell / Brandon Bell

Under tirsdagens opptøyer ble tre personer skutt. To av dem døde.

Dagen etter pågrep politiet en 17-åring for skuddene. Han er nå siktet for drapene.

17-åringen skal angivelig ha vært med i en gruppe væpnede personer som valgte å dra til Kenosha for å beskytte butikker mot plyndring.

Ifølge Washington Post var 17-åringen veldig interessert i politiet. På sosiale medier har han støttet «Blue Lives Matter». Det er en slags motbevegelse til borgerrettsbevegelsen Black Lives Matter.

Partiformann Erin Decker sier at det er feil å si at 17-åringen var med i et borgervern.

– Det er provoserende og feilaktig. Etter at byen brant mandag og tirsdag kveld og politiet ikke gjorde noe, bestemte innbyggerne seg for å dra inn til byen og beskytte butikker.

Hun sier at de var bevæpnet og sto utenfor forretninger for å skremme bråkmakere fra å sette fyr på flere butikker.

Decker viser til det andre grunnlovstillegget, det som gir amerikanere rett til å bære våpen.

– Det er grunnen til at våre forfedre skrev inn det andre grunnlovstillegget, slik at vi kan beskytte oss selv, sier hun.

Hun sier at 17-åringen kom fra en nabokommune til Kenosha, mens demonstranter ifølge Decker kommer fra Minnesota og Oregon.

– Jeg vet ikke hva slags forhold han hadde til butikkeierne. Han kan ha kjent dem. Det er bilder fra tidligere på dagen som viser at han fjernet graffiti fra en bygning. Han var der hele dagen for å hjelpe til, sier hun.

En flaske og noen blomster ligger på stedet der en av mennene, som ble drept av 17-åringen, døde. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Lov og orden

Under sin tale til Republikanernes landsmøte natt til fredag la president Trump mye vekt på lov og orden.

Lørdag ble det klart at president Trump skal besøke Kenosha på tirsdag, noe som vil øke oppmerksomheten rundt det som har skjedd i byen Foto: Alex Brandon / AP

Trump prøvde i talen å fremstille Biden som en farlig radikaler som vil ta pengene fra politiet. – Ingen kommer til å være trygge i Bidens USA, sa Trump.

Erin Decker sier at etter demonstrasjonene og opptøyene er det bare én ting folk i Kenosha er opptatt av.

– Folk i Kenosha tenker ikke på koronaviruset nå. De er bare bekymret for sin sikkerhet og redde for at opptøyene skal bryte ut igjen.

Tidligere har opptøyene i forbindelse med Black Lives Matter først og fremst vært i større byer som Minneapolis, Portland, Atlanta og New York,

Kenosha er en helt annen type by, en småby med 100.000 innbyggere. Det finnes mange slike i USA.

Nå tror Decker at folk i småbyene vil støtte presidenten. Hun tror ødeleggelsene og frykten i byen vil overbevise mange.

– Det er demokrater som sier at de vil stemme på Trump på grunn av dette. Også uavhengige og folk som vanligvis ikke stemmer, sier at de nå vil stemme på Trump, sier hun.

For partiformann Erin Decker er det enkelt: – Dette er viktig for folk. Det er her folk bor.