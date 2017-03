Republikanerne trekker helsereform-forslag

– Vi trakk nettopp forslaget, sa Trump over telefon til The Washington Post bare minutter før forslaget skulle opp til avstemming.

Det er varslet at Trump vil kommentere nederlaget fra Det ovale kontor i løpet av kort tid.

Etter dager med intense forhandlinger ble det fredag kveld rapportert fra flere amerikanske medier om at republikanerne manglet nesten 30 stemmer fra eget parti. Fordi partiet er i stort flertall i Representantenes hus, kunne de tåle 22 motstemmer.

Til MSNBC sier Washington Post-reporteren som snakket med Trump at presidenten sa at innsatsen for å få til en ny helsereform er over for denne gang. Ifølge reporteren sa Trump at han vil komme tilbake til helsevesenet på et senere tidspunkt og at han nå vil avvente og se om Demokratene er villige til å samarbeide med ham om en ny reform.

– Nederlag

USA-EKSPERT: Are Tågvold Flaten har skrevet boken «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp». Foto: Privat

– Det er et klart nederlag. Det ville være pinlig å gå på et stort tap, så dette er det beste, tatt i betraktning at han ikke sikret seg nok stemmer, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for amerikanskpolitikk.no, til NRK.

– Med tanke på at republikanerne i så mange år har snakket om dette, og kalt Trump for «the closer» og nå likevel ikke får med seg sine egne på et republikansk lovforlag, med en republikansk president, så er det et stort nederlag for en nyvalgt president.

Det republikanske kongressmedlemmet Greg Walden sier ifølge Reuters at «forslaget er ferdig» og at det ikke vil bli behandlet igjen på et senere tidspunkt.

Ringte Ryan

– Det er vanskelig å si hva som er veien videre nå. Det ville være merkelig å bruke så mye tid på det og deretter la det ligge. Kanskje endrer de heller på deler av reformen og ikke tar for seg en så stor helsereform, sier Tågvold Flaten.

Det var Paul Ryan, Republikanernes flertallsleder, som trakk forslaget etter at Trump ringte ham og ba ham om å få stanset avstemmingen, bekrefter Ryans talskvinne AshLee Strong til nyhetsbyrået AP.

Ryan har innkalt til pressekonferanse om saken klokken 22 fredag kveld norsk tid.

Debatt i Kongressen om helsereformen Du trenger javascript for å se video.

Saken utvides