Republikanerne støtter opp om Trump

I en meningsmåling TV-stasjonen CBS foretok denne uken viser at 67 prosent av de republikanske velgerne støtter presidentens uttalelser etter opptøyene. Men tallene viser også en veldig stor splittelse blant velgerne.

Spurt før og etter pressekonferansen

For blant demokratiske velgere så tar 82 prosent avstand fra Trumps reaksjon, og totalt mislikte litt 55 prosent av den amerikanske befolkningen måten Trump håndterte situasjonen etter opptøyene, der en kvinne mistet livet.

Målingen ble foretatt i perioden mandag til torsdag. Og underlagstallene viser at 68 prosent av de republikanerne ble spurt på mandag støtter Trump, mens tallet er 66 prosent for dem som ble spurt i perioden tirsdag til torsdag.

Twitter-tirade

Trump fikk mye oppmerksomhet etter den improviserte pressekonferansen i Trump Tower på tirsdag der han åpnet for spørsmål og valgte å gå tilbake på sin offisielle uttalelse fra dagen før.

Og han fortsatte på Twitter utover uken.

– Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag.

– Man kan ikke endre historien, men man kan lære fra den. Robert E. Lee, Stonewall Jackson, hvem er den neste. Washington, Jefferson? Så idiotisk! skriver Trump videre.

Trump sikter i meldingen blant annet til generaler som kjempet for sørstatene i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Sørstatene ønsket å løsrive seg fra USA og beholde muligheten til å holde afroamerikanere som slaver.

Denne helgen var det en markering arrangert Trump-tilhengere i Boston. Flere fryktet at arrangementet som ville hylle ytringsfrihetene skulle tiltrekke seg oppmerksomhet fra ytterliggående høyreradikale rasister og hvit maktgrupper. Men arrangementet gikk fredelig for seg, mens flere venstreradikale antifascister og motdemonstranter ble arrestert.

Motstand i Kongressen

Men selv om velgerne støtter Trump så har flere sentrale republikanske politikere tatt til orde for at deres forhold til presidenten begynner å bli tynnslitt etter at han har gått til angrep mot eget parti. Og siste ukes uttalelser har fått mange republikanske senatorer til å reagere.

«Presidenten har ikke vist stabilitet og kompetanse», sa den republikanske senatoren Bob Corker.

«Presidenten har kompromittert sin moralske autoritet» sa senator Tim Scott denne uken.