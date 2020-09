Tirsdag bekreftet republikaneren Mitt Romney at han er positiv til å stemme før presidentvalget i november.

– Hvis nominasjonen havner i Senatet, er min hensikt å stemme basert på personens kvalifikasjoner, sier Romney.

Dermed har republikanerene etter alt å dømme sikret seg de 51 stemmene Trump trenger for å stemme over hvem som skal erstatte høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Holder seg samlet

– Så langt ser det ikke ut som om det er fire republikanske senatorer som er villige til å støtte demokratene i å utsette saken, sier rettsviter Sofie Høgestøl Foto: Kristian Elster / NRK

Mitt Romney har vært en av få republikanere som tidligere har kritisert sin partifelle Donald Trump åpent.

Det var derfor knyttet stor spenning til om han kom til å stemme sammen med demokratene for å utsette utnevnelsen.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun sier «det ser ut som det republikanske flertallet i Senatet holder seg samlet».

– Å få utnevnt gode konservative høyesterettsdommere er også en viktig politisk sak for Mitt Romney. Jeg er ikke overrasket over at han ønsker å gå videre med denne prosessen.

To republikanere imot

Mitt Romney (R) sier han er for å stemme over presidentens kandidat til Høyesterett før presidentvalget. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Demokratene trenger å overtale minst fire republikanere for å få flertall.

Kun to republikanere har hittil sagt at de ønsker å utsette.

Republikanerne Susan Collins og Lisa Murkowski. De er skeptiske til å utnevne en høyesterettsdommer samme år som USA velger president.

– Så langt ser det ikke ut som om det er fire republikanske senatorer som er villige til å støtte demokratene i å utsette saken, sier Høgestøl.

– Dette er en viktig sak for mange konservative velgere. Hvis du da blir en av de senatorene som bryter med eget parti og hindrer et flertall for utnevning av høyesterettsdommer, kan det koste deg politisk oppslutning. Det kan være et politisk kostbart valg.

Mer konservativ tolkning av grunnloven

Bortgangen til den kjente, liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg har utløst en politisk kamp.

Stillinga som høyesterettsdommer varer hele livet ut. Dermed kan de ni medlemmene ha stor innflytelse. Dette kan dreie seg om å avgjøre spørsmål om retten til abort, helsehjelp og våpenkontroll.

Demokratene frykter at Høyesterett blir enda mer konservativ, dersom Trumps tredje utnevnelse går gjennom.

De mener en så viktig utnevnelse ikke burde gjøres i et valgår.

I 2016 nektet det republikanske flertallet i Senatet å holde høringer og avstemning da daværende president Barack Obama utnevnte en høyesterettsdommer. Begrunnelsen var at det var valgår.

Avdødes siste ønske

Avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs siste ønske var at hennes etterfølger skal utnevnes etter presidentvalget. Foto: Ron Edmonds / AP

Ifølge Donald Trump kungjør han hvem han nominerer som ny dommer på lørdag.

Det er presidenten i USA som utnevner høyesterettsdommere. Senatet godkjenner dem.

Tidligere måtte det 60 stemmer til i Senatet for å godkjenne en høyesterettsdommer, men politikerne endret reglene i 2017. Nå er det tilstrekkelig at 51 av 100 senatorer stemmer for.

Kun noen dager før hun gikk bort, oppfordret Ruth Bader Ginsburg Trump til å ikke utnevne noen ny dommer før valget.

– Mitt mest brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed, heter det i uttalelsen, ifølge NPR.