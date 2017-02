Republikanere vil innføre klimaavgift

Gruppen ledes av James Baker, som var finansminister under Ronald Reagans administrasjon og utenriksminister under George H.W. Bush-administrasjonen. Baker har blant andre med seg Reagans tidligere utenriksminister George Shultz.

I et innlegg i The Wall Street Journal argumenterer gruppen for at "det foreligger stadig flere bevis for problemer med atmosfæren som er blitt umulig å ignorere".

Ifølge et utkast, tar gruppen til orde for en gradvis økning av en klimaavgift som "kan begynne på 40 dollar per tonn og øke jevnt over tid". Det er forventet at en slik avgift kan gi staten en inntekt på 200–300 milliarder dollar årlig. Pengene skal deretter føres tilbake til skattebetalerne, anslagsvis 2.00 dollar i året for en familie på fire.

Onsdag skal gruppen besøke Det hvite hus der de skal møte blant andre visepresident Mike Pence, president Donald Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner, og Gary Cohn, som leder USAs økonomiske råd (NEC). Det er også ventet at Trumps datter Ivanka Trump vil være til stede, ifølge en person som er kjent med møteplanene.

Det er usikkert hvordan Trump-administrasjonen vil vurdere forslaget. Så langt har Trump sendt blandede signaler på hvorvidt han vil innføre tiltak for å bremse global oppvarming.