– Ja, det synes jeg han skal, svarte Trump-støttespiller Lindsey Graham da CNN spurte om Biden bør få tilgang til etterretningsinformasjon nå.

Graham har derimot støttet Donald Trumps udokumenterte påstander om valgfusk og i at han ikke erkjenner valgnederlaget.

Vanligvis får kommende presidenter i USA tilgang til daglige oppdateringer fra etterretningstjenesten etter å ha vunnet et valg.

Dette er en del av forberedelsene når en amerikansk president skal ta over for en annen.

Denne gangen har imidlertid den kommende presidenten blitt nektet adgang av Trump-administrasjonen.

– Ikke noe å tape på

Flertallet av republikanerne har så langt ikke anerkjent Biden som vinner, men nå øker antallet som mener Biden burde få tilgang til den daglige presidentoppdateringa, skriver flere amerikanske medier.

Mellom ti og 20 republikanere i Kongressen skal ha gratulert Biden, eller akseptert at han er USAs neste president, ifølge BBC.

Blant republikanere som mener Biden bør ha tilgang er Chuck Grassley, John Cornyn, James Lankford, Ron Johnson, Rob Portman og John Thune.

Senator James Lankford fra Oklahoma sa onsdag at han kommer til å gripe inn dersom Trump-administrasjonen ikke har gitt Biden tilgang innen uka er omme.

– Det er ikke noe å tape på at han får oppdateringene, sa Lankford til lokalradioen KRMG.

Ifølge senatoren er dette nødvendig så Biden kan forberede seg.

Biden skal etter alt å dømme overta i Det hvite hus 20. januar neste år.

Valgmyndighetene sier valget var det sikreste noensinne

Joe Biden ble forrige helg erklært som USAs neste president av en rekke medier, men fortsatt gjenstår det noen stemmer som skal telles.

I natt slo flere amerikanske medier fast at Joe Biden også har vunnet presidentvalget i delstaten Arizona.

De elleve valgmennene vil ikke ha noen innvirkning på valgresultatet, siden Biden allerede har nådd grensa på 270 valgmenn. Det er antallet som trengs for å bli president.

Biden fikk også 5,2 millioner flere stemmer totalt enn Donald Trump.

Amerikanske valgmyndigheter sier i en uttalelse at det ikke finnes «noe bevis» for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under valget forrige uke.

– Valget 3. november var det sikreste i amerikansk historie, sier både føderale og statlige tjenestepersoner med ansvar for sikkerheten og gjennomføringen av valget i uttalelsen.

Stemmegransking i delstaten Arizona fant kun noen mindre avvik, ifølge delstatsmyndighetene.

Mitch McConnell, republikanernes flertallsleder i Senatet, sa tidligere i uka at Trump har 100 prosent» rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer.