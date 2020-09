Republikanere lover fredelig maktovertakelse

– Vinneren av valget den 3. november vil bli innsatt den 20. januar. Det vil bli en ordnet overgang, slik det har vært hvert fjerde år siden 1792, skriver Mitch McConnell på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den republikanske lederen for Senatet måtte kommentere saken etter at Trump hadde vært ute dagen før.

– Vi får se hva som skjer, sa president Donald Trump da han på en pressekonferanse fikk spørsmål om han kunne love en fredelig maktoverdragelse etter valget.

Trump gjentok også påstanden om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk, noe forskere ikke finner bevis for.

– Dere vet at jeg har klaget mye på stemmesedlene, og de er en katastrofe. Bli kvitt dem, og det vil ikke bli noen overtakelse, ærlig talt. Det vil bli en fortsettelse. Stemmesedlene er ute av kontroll, sa Trump.

Han la til at han tror valget kommer til å bli avgjort av dommerne i amerikansk høyesterett.

Presidenten har også tidligere nektet å svare på om han kommer til å godta valgresultatet, og hevdet at Joe Biden bare kan vinne som følge av valgjuks.

– En fortsettelse

I tillegg til McConnell forsikrer flere andre ledende republikanere at valgresultatet vil bli respektert, selv om alle unngikk en klar fordømmelse av presidenten.

– Hvis republikanerne taper, vil vi akseptere resultatet, uttaler senator Lindsey Graham til TV-kanalen Fox News. Han leder Senatets justiskomité.

Liz Cheney, som er datter av tidligere visepresident Dick Cheney og valgt inn i Representantenes hus fra delstaten Wisconsin, minner om at prinsippet om en fredelig maktoverdragelse er nedfelt i USAs grunnlov.

Mitt Romney, som er en av få republikanere som er åpent kritisk til Trump, går også mot presidentens utsagn. Romney var presidentkandidat i 2012, men tapte for sittende president Barack Obama.

På Twitter antydet Romney at USA vil bli som Hviterussland hvis ikke regjeringsskifter kan gjennomføres på fredelig vis etter valg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil ikke tillate at Amerika får en diktator

Demokraten Chuck Schumer, som er mindretallsleder i Senatet, reagerer sterkt på Trumps uttalelser og minner presidenten om at han ikke er diktator.

– President Trump, du er ingen diktator, og Amerika vil ikke tillate at du blir en, sier han.

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, påpeker at USA er et demokrati og forskjellig fra land som Nord-Korea og Russland.

Senatorene Chuck Schumer og Bernie Sanders sammen utenfor amerikansk høyesterett hvor de hedret den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg. Foto: Alex Brandon / AFP

Valg mellom demokratiet og Trump

Den uavhengige senatoren Bernie Sanders, som både i år og for fire år siden kjempet om å bli Demokratenes presidentkandidat, mener man må på alvor hva Trump sier.

Han tror Trump vil gjøre det han kan, selv om det betyr å undergrave det amerikanske demokratiet, for å unngå å gi fra seg makten.

Sanders mener at fordi Trump ligger bak hovedkonkurrenten Joe Biden på meningsmålingene, forsøker han å plante et inntrykk av kaos, forvirring og konspirasjonsteorier. Dette for at han kan så tvil om gjennomføringen av valget hvis resultatet ikke går hans vei, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Dette valget blir et valg mellom Donald Trump og demokrati, og demokratiet må vinne, sa Sanders i en tale i hovedstaden Washington, D.C.

Sanders sa at den beste måten å sikre at demokratiets spilleregler følges, er at det blir et valgskred for tidligere visepresident Joe Biden – slik at det ikke blir noe tvil om valgresultatet.

Sanders ber alle delstatene om å telle opp alle poststemmer før selve valgdagen og er blant dem som mener at en uavhengig valgkommisjon skal overvåke valget.

Tidligere visepresident Joe Biden, som blir Trumps hovedmotstander ved valget, har ikke i detalj kommentert presidentens uttalelser om maktoverdragelse. Foto: Carolyn Kaster / AP

Joe Biden selv mener Trump stadig sier irrasjonelle ting som det er vanskelig å gi noen respons på.

Trump ligger for tiden bak Biden på nasjonale meningsmålinger, mens tallene er jevnere i flere vippestater.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,3 % Kilde: fivethirtyeight