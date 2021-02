Med temperaturer ned mot 20 minusgrader frøs texanerne i forrige uke. Da det var som verst var 5 millioner mennesker uten strøm.

Medier forteller om flere som frøs i hjel i sine egne hjem.

Det gjorde ikke bare at de frøs, men var også kritisk for de 30 millioner innbyggerne som fikk beskjed om å koke drikkevannet.

Texas-guvernøren, republikaneren Greg Abbott, brukte strømkrisen til å forsvare bruken av gass og kull.

– Dette viser at fossil energi er nødvendig for at staten Texas og andre delstater skal kunne varme husene sine om vinteren og kjøle dem om sommeren, sa Abbott på Fox News.

Abbott var langt fra alene om å skylde på vindkraft. En rekke republikanere og medier på høyresiden la skylden for strømkrisen på vindkraft og grønn politikk, skriver New York Times.

– Dette er det som skjer når du tvinger strømnettet til å bli avhengig av vind som kraftkilde, skrev den republikanske kongressrepresentanten Dan Crenshaw på Twitter.

TV-stasjonen Fox News hadde et banner med teksten «Green energy failure» – «Grønn energi-fiasko» – på sine reportasjer fra strømkuttene i Texas.

Wall Street Journal skrev i en leder at svaret på strømkuttene var kull og gass.

Programleder Tucker Carlson på Fox News var tydeligst av alle. – Vindmøllene gikk i stykker som det latterlige motetilbehøret det er og folk i Texas døde, sa Carlson under ett av sine programmer.

Vindfullt og flatt er Texas, som her i Loraine, som skapt for vindkraft. Foto: NICK OXFORD / Reuters

7 prosent fra vindkraft

Store deler av Texas er flatt og rikt på vind. Det gjør delstaten ideell for vindkraft.

Resultatet er at Texas er delstaten som henter klart mest energi fra vind. Ifølge Power Technology har Texas tre ganger så mye vindkraft som nummer to på listen, Iowa.

Likevel utgjør vindkraft bare en liten del av strømproduksjonen i delstaten. Tall fra Texas Tribune viser at på denne tiden av året kommer 7 prosent av delstatens strøm fra vindkraft.

I stedet kommer den klart største delen av elektrisiteten i Texas fra naturgass.

– Texas er en gass-stat, er den klare konklusjonen til professor i energiressurser ved University of Texas i Austin, Michael Webber.

Vindkraften kom raskere tilbake

New York Times har gått gjennom strømleveransene i Texas under kuldebølgen time for time.

Tallene viser at fallet i leveranser fra naturgass var fem ganger større enn for vindkraft.

Mens problemet for vindkraft var at mange av turbinene ble stoppet av is, frøs rørene som frakter naturgass til kraftverkene.

– Alle energikilder gjorde det dårligere enn forventet. Men langt, langt verre enn alt annet til sammen var svikten fra naturgass, sier Daniel Cohan ved Rice University in Houston.

I tillegg skriver Forbes at fornybare energikilder som sol- og vindkraft raskere kom i drift igjen enn tradisjonelle energikilder.

– Tankegangen om at fornybar energi ikke kunne konkurrere med tradisjonelle kilder i vanskelige situasjoner, at tradisjonelle kilder var «tøffere» enn fornybare, viste seg å være fullstendig feil, skriver Forbes.

Texas-guvernør Greg Abbott på vei ut av en pressekonferanse om strømkrisen sist torsdag. Abbott sitter i rullestol etter at en tre veltet over ham da han var 26 år gammel. Foto: Jay Janner / AP

Kaller oppførselen «skammelig»

Heather Zichal, leder bransjeorganisasjonen American Clean Power Association, som jobber for fornybar energi.

Hun anklager nå motstandere av fornybar energi for å prøve å få oppmerksomheten bort fra svikten andre steder i systemet og «bremse overgangen til renere energi».

– Det er skammelig at motstandere av ren energi – som angriper det enten det regner, snør eller solen skinner, lurer amerikanere ved å fremme en agenda som ikke har noe å gjøre med å skaffe strøm til samfunn i Texas, sier hun.

Også Microsoft-grunder Bill Gates har tatt til motmæle mot de som prøver å legge skylden på fornybar energi.

I et intervju med CNN sa Gates at siden klimaendringer ligger til grunn for ekstreme værhendelser, er fornybar energi det som kan forhindre enda verre katastrofer i fremtiden.

- Det er ironisk å legge skylden på fornybar energi og ikke skjønne at vi vil slite med dette om vi ikke får hele verden til å kutte i utslippene, sa Gates.

I stedet mener Gates at mye av skylden for strømkuttene ligger hos politikerne i Texas - som guvernør Abbott - som ikke sørget for at gasskraftverkene kunne tåle kulden,

- Dette er først og fremst gasskravtverk som ikke var beskyttet mot været. Vi kunne beskyttet dem, men det koster penger og vi valgte å la være. Det tragiske er at det fører til at folk dør, sa Gates.