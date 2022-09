Republikanere flyr migranter til rike demokraters feriested

Martha's Vineyard er en øy utenfor delstaten Massachusetts, nordøst i USA.

Den er kjent ferieparadis for velstående amerikanske på venstresiden av politikken.

Blant de som ferierer her er tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle. De kjøpte seg et hus på øya i 2019 til en pris godt over 100 millioner kroner.

Øya er om sommeren et lite paradis der rike og berømte i amerikansk samfunnsliv omgås.

Sendte to fly med migranter

Onsdag denne uken sendte Florida-guvernør Ron DeSantis to charterfly til Martha's Vineyard.

I flyene var rundt 50 migranter som hadde kommet til USA, hovedsakelig fra Venezuela.

To måneder før kongressvalget prøver republikanerne å gjøre innvandring til en valgkampsak.

Floridas delstatsforsamling har satt av 12 millioner dollar – drøyt 120 millioner kroner – til å frakte illegale innvandrere til andre deler av USA.

Mange av de demokratisk styrte byene og lokalsamfunnene er såkalte «sanctuary cities» – byer der den politiske ledelsen instruerer politi og rettsvesen til ikke å straffeforfølge folk kun fordi de er illegale innvandrere.

DeSantis' kommunikasjonssjef Taryn Fenske sier åpent at grepet er for å «transportere illegale innvandrere til trygge byer».

– Delstater som Massachusetts, New York og California kan bedre ta vare på disse personene, som de har invitert inn i landet ved å gi insentiv til illegal innvandring gjennom å kalle seg 'sanctuary states' og støtte president Joe Bidens politikk med åpne grenser, sier Fenske.

Tusener sendt fra Texas

De republikanske guvernørene i Texas, Greg Abbott, og Arizona, Anthony Ducey, har de siste månedene sendt flere tusen migranter til steder der demokratene står sterkt.

Senest torsdag sendte Texas-guvernøren to busslaster med migranter til boligen til visepresident Kamala Harris i Washington DC.

Med seg hadde de kun plastposer med noen få eiendeler som de hadde tatt med seg over grensen, ifølge AP.

– Vi sender migranter til bakgården hennes for å be Biden-administrasjonen gjøre jobben sin og sikre grensen, skriver Abbott på Twitter.

Også demokratisk-styrte storbyer som New York og Chicago har mottatt tusener av migranter.

Sier de ble lurt til å gå på flyet

Det er uklart om det er ulovlig for myndighetene i en delstat å sende migranter til et annet sted, skriver New York Times.

Jurister som uttaler seg synes å være enige om at migrantene i hvert fall må ha reist frivillig.

Migrantene som ble fløyet til Martha's Vineyard var nylig kommet til USA fra Venezuela.

De sier til Reuters at de var på et flyktningmottak i San Antonio i Texas da ble kontaktet av en kvinne som kalte seg «Perla».

Ifølge venezuelanerne overtalte hun dem til å gå om bord i flyet ved å si at det skulle til Boston. Der skulle de få et sted å bo og arbeid i tre måneder, sier de.

Sterke reaksjoner

Både Biden-administrasjonen og andre demokratiske politikere reagerer sterkt på det som har skjedd.

– Bruken av migranter som politiske brikker i debatten om ulovlig immigrasjon foran mellomvalget i november, er et politisk stunt. Det er også grusomt og skammelig, sa pressesekretær Karine Jean-Pierre ved Det hvite hus torsdag.

Bill Keating, som er kongressrepresentant fra Massachusetts anklaget Florida-guvernøren for å utnytte menneskelig lidelse av politiske grunner.

– Historien ser ikke pent på ledere som behandler mennesker som ting, laster dem opp og sender dem flere tusen kilometer uten å fortelle dem hvor de skal, skriver Keating på Twitter.

Søker gjenvalg

Både DeSantis i Florida og Abbott i Texas søker gjenvalg som guvernører ved valget 8. november.

Begge ligger godt an på meningsmålingene, men er ikke regnet som sikre på å bli gjenvalgt.

Etter at Høyesterett i USA i juni åpnet for at delstater kan forby abort, har det republikanske kandidater mistet oppslutning.

Om de to guvernørene lykkes med å flytte oppmerksomheten i valgkampen fra abort til innvandring, vil vi trolig få vite natt til 9. november.