Bare 10.000 stemmer skilte de to senator-kandidatene Rick Scott og Bill Nelson. Det måtte håndtelling til. Nesten like jevnt var det i guvernørvalget som ble klart lørdag. Der skilte det 0,41 prosentpoeng, og 30.000 stemmer.

Stolbytte

Demokraten Bill Nelson erkjente søndag kveld å ha tapt mot republikaneren Rick Scott etter at det foreløpige resultatet av den manuelle omtellingen av stemmene var klart.

Omtellingen ga Floridas sittende guvernør Rick Scott flest stemmer, opplyste den lokale valgkommisjonen i delstaten søndag.

Allerede lørdag ble det altså klart at Scotts partifelle Ron DeSantis etterfølger ham som guvernør. Scott har vært så trygg på «opprykk», at han allerede har vært innom Washington for å se på sitt nye kontor og blitt gratulert av president Donald Trump.

12 dager etter mellomvalget er resultatet i Florida endelig klart. De frivillige tellerne har jobbet hardt og lenge. Foto: Wilfredo Lee / AP

Lang og bitter strid

I utgangspunktet er resultatet ennå ikke offisielt, og Nelson hadde fortsatt en mulighet til å utfordre det, men den erfarne kongressrepresentanten besluttet isteden å gjøre slutt på den lange og bitre striden mot Scott.

– Jeg vant ikke dette racet, men jeg vil igjen understreke saken vi kjempet for: Får man folkets tillit, må man være en representant for folket, sa Nelson.

Bill Nelson innrømmer nederlaget. Han avslutter dermed en 49 år lang politisk karriere. Foto: Alexander Drago / Reuters

Nederlaget betyr trolig slutten på 76-årige Nelsons lange politiske karriere. Han ble valgt til Representantenes hus for nærmere 40 år siden, og han ble siden valgt til Senatet i år 2000.

Tapte kontrollen

Republikanerne tapte kontrollen over Representantenes hus til demokratene under årets mellomvalg, men har så vidt greid å styrke flertallet i Senatet.

Scott sikret med seieren i Florida Republikanerne deres 52. sete, mens Demokratene foreløpig har 47.

Republikanerne har vunnet fire plasser som tidligere var holdt av demokrater: Florida, Montana, Indiana og North Dakota.

Demokratene har på sin side vunnet Nevada og Arizona fra republikanerne.

I det tradisjonelt republikanske Mississippi er resultatet ennå ikke avklart.