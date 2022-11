Uansett kven som vinn sjefspostane denne veka, har amerikanarane allereie skrive historie.

Stemmeteljinga i årets guvernørval startar tysdag kveld, for første gong med LHBT+-representasjon blant nominasjonane i kvar einaste stat, melder LGBTQ Victory Fund.

Dei skriv at minst 678 kandidatar nominerte til statlege og føderale postar, er opent lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle eller skeive.

Tala skal vise ein 18 prosent auke sidan det siste mellomvalet.

Biletet er frå ein demonstrasjon på måndag mot Florida-guvernør Ron Desantis. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

I august i år meldte FN at fleire amerikanske statar har innskrenka rettigheitene til LHBT+-personar. Skeive personar er også underrepresenterte i styresmaktene.

Fleire organisasjonar med mangfald som hjartesak er positive til at mellomvalet kan gjere noko med dette.

Får truleg sin første lesbiske guvernør

Aldri før har ei lesbisk kvinne blitt valt til guvernør i ein amerikansk stat. No ser det ut til at to kan bli dei første.

Ho som ligg best an er Maura Healey i Massachusetts, som blei den første opent lesbiske riksadvokaten i USA for sju år sidan.

Biletet er frå demokratane sitt landsmøte i Massachusetts, 2022. Foto: Michael Dwyer / AP

Healey stiller for demokratane, og står blant anna for å verne om retten til abort, reformer i politiet, sosiale tenester for udokumenterte migrantar, og å redusere staten sitt bidrag til klimaendringane.

Oregon er ein av statane der resultatet kan bli enten- eller. Kotek ligg foreløpig godt an. Foto: Tina Kotek / Reuters

Ho stiller mot republikanaren Geoff Diehl, og leier ifølge ei meiningsmåling frå slutten av oktober med 61 prosent av stemmene. FiveThirtyEight skriv at det er «svært sannsynleg» at Healey vinn.

I Oregon er det dødt løp mellom to kandidatar. Tina Kotek er demokrat og lesbisk, og kjempar mot Christine Drazan.

Både Politico og FiveThirtyEight meiner valet her kan gå begge vegar, men spår forsiktig i Kotek sin favør. Oregon har valt demokratar til guvernør heilt sidan 80-talet.

Håpar på større fokus på skeive sine rettar i USA

Foreininga FRI her i Noreg er positive til auken i mangfaldet, men trur ikkje det «automatisk» vil føre til ei endring.

– Det at det no er eit rekordhøgt tal på skeive kandidatar til val, seier noko om den auka moglegheita opne skeive har til å gjere politisk karriere. Noko ein ikkje kan ta for gitt, seier leiaren Inge Alexander Gjestvang.

Inge Alexander Gjestvang leiar foreininga FRI. Foto: FRI

– Når ein vel kandidatar og representantar med ulike bakgrunnar og erfaringar er det ofte ein større sjanse for å kunne utvikle og føre politikk som tek utgangspunkt i eit breiare lag av folket.

FRI håpar at betre representasjon vil føre til eit større fokus på korleis styresmaktene i USA kan og må arbeide for å betre levekåra til skeive amerikanarar.

Samtidig presiserer han at skeive politikarar ikkje nødvendigvis kjem til å ville ønske å jobbe berre for og med skeive spørsmål.

– Enkelte politikarar kan ha behov for å vere noko meir enn ein skeiv politikar, men det er uansett positivt med fleire erfaringar og meir kunnskap.

– Spesielt i et land kor det de siste årene har vore mange tilbakeslag mot for eksempel tilgangen på kunnskap om skeive liv i skular.

Også fleire kvinnelege kandidatar enn nokon gong

Sidan tidenes morgon, har 45 kvinner hatt guvernørposten i USA. 27 av desse stilte for demokratane, og 18 for republikanarane, ifølge Center for American Women and Politics (CAWP).

Dei aller første kvinnelege guvernøren var Nellie Taylor Ross, som fylte tomrommet då mannen hennar døydde. Ross var guvernør i Wyoming, og demokrat.

Då mannen hennar døydde, blei Nellie Taylor Ross den første kvinnelege guvernøren i USA. Foto: AP

Den første som blei valt inn var Ella T. Grasso, i 1975. Også ho stilte for demokratane.

Likevel, sidan det som blei utnemnd som «kvinnene sitt år» i amerikansk politikk (1992, då 11 kvinner vann i Senatet og 108 i Representanthuset), har det skjedd lite med talet på kvinner i kandidatnominasjonane.

Desse låg kring 10 frå 1990 til 2018. Først då gjekk talet opp til 16, og i år til 25.

Fleire kvinner stiller altså som kandidatar i 2022 enn nokon gong før. Alabama, Arizona, Iowa, Michigan og Oregon, har alle to kvinnelege kandidatar som stiller mot kvarandre.

Tre svarte kvinner, men ingen ligg an til å vinne

Også i år er det eit overveldande fleirtal av kvite amerikanarar, også blant kvinnene.

I 2018 var demokraten Stacey Abrams den einaste svarte kvinna som stilte som guvernørkandidat i ein amerikansk stat.

No kjempar tre kandidatar om å bli den første svarte kvinnelege guvernøren i USA.

Abrams er kjend for å ha fått historisk mange svarte veljarar til å sende inn si stemme, og tok nesten sigeren i Georgia for fire år sidan. Til slutt blei det den republikanske motparten Brian Kemp som vann.

Abrams gjer det ikkje like bra på meiningsmålingane i år som i 2018. Foto: John Amis / AP

Ho stiller på ny i år, men gjer det ikkje like bra denne gongen. Dette er trass i at ho fekk mykje av æra for at president Joe Biden rykte fram i Georgia i 2020.

Politico og FiveThirtyEight spår begge siger til Kemp, som også stiller på ny. Han ligg 8.2 prosent framfor Abrams på RCP si siste måling.

Dei to andre kandidatane som i teorien kan skrive historie dette valet, stiller også for demokratane.

Førstnemnde er Yolanda Flowers i Alabama, som prioriterer mindre forskjellsbehandling og meir pengar til offentlege skular, betre helsehjelp for arbeidarklassen, og færre innsette i staten sine fengsel.

Yolanda Flowers er demokratane sin kandidat i Alabama. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Den andre er Deidre Dejear i Iowa, som også vil ha betre pengestøtte til offentlege skular, billegare barnehagar, høgare lågalder for kjøp av gevær, og å verne om retten til abort.

Verken Flowers eller Dejear ligg spesielt godt an på meiningsmålingane, og er derfor ikkje spådd til å vinne denne gongen.